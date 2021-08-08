Sömürgecilik: Topraklara değil zihinlere pranga

📌Sömürge sözlükte, bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni anlamlarına gelmektedir. Bir devletin başka bir devletin maddi manevi tüm olanaklarından menfaat elde etmesi de sömürgeciliğin tanım olarak karşılığıdır. Sömürgecilik Romalıların başlattığı ve Avrupalıların 19. yüzyılda zirveye ulaştırdığı bir kavramdır.



📌 Romalılardan öğrendiklerini birebir tatbik eden Avrupalılar, işgal ettikleri bölgelerin yer altı ve üstü kaynaklarını sonuna kadar kullandıkları gibi yerlileri de o bölgede bırakmamış, zorla hürriyetlerine el koyarak köleleştirme yoluna gitmiştirler. Milyonlarca insan hayvan muamelesi görerek bilmedikleri topraklarda işçi olarak çalıştırılmış ve bilmedikleri, iğrendikleri bir medeniyetin maddi tarafını temelden yükseltmişlerdir.

🔎Bilgi Notu

Avrupalılar başlarda tamamen vicdansızlıkla sürdürdükleri sömürgecilik faaliyetlerin tepki çekmeye başladıktan sonra ironik bir dille savunmuşlardır. Onlara göre bu kavimler modern dünyadan uzak, barbarca bir yaşam tarzını benimsemiştir. Onlar bu kavimleri modern usulle eğittiklerine ve barbarlıktan uzaklaştırdıklarına dair savunmalar yapmışlardır.