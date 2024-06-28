Tarihe Tanıklık Eden Kubbeler: İstanbul'daki Paşa Camileri
Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli mazisinde, padişahların yanında yer alan paşalar sadece siyasi ve askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda hayırseverlikleriyle de öne çıkmışlardır. Bu hayırseverlik eserlerinin en göz alıcı örneklerinden biri ise hiç şüphesiz İstanbul'u süsleyen muhteşem camilerdir. Sizleri paşaların izlerini takip edebileceğiniz bir cami seyahati bekliyor.
Giriş Tarihi: 28.06.2024
13:07
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
14:28
Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii
Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii
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Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii, İstanbul'un Kadırga semtinde yer alan ve Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen muhteşem bir yapıdır. 1571 yılında, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından olan Sokullu Mehmet Paşa'nın eşi Esmahan Sultan tarafından yaptırılmıştır.
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Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden biri olan Sokullu Camii, dış avlusu olmayan bir camidir. Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii, sadece mimari açıdan değil, tarihi açıdan da önemli bir yapıdır. Bu cami, Osmanlı dönemindeki külliye mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca cami, Mimar Sinan'ın ustalığını ve Osmanlı estetiğini yansıtan önemli bir eserdir.
SOKULLU MEHMED PAŞA CAMİİ'NDE CENNETTEN PARÇALAR
Hekimoğlu Ali Paşa Camii
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Hekimoğlu Ali Paşa Camii, klasik İstanbul'un yedinci tepesinde yer alan cami, 1734-1735 yılları arasında I. Mahmud'un sadrazamlarından Hekimoğlu Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami, Türk mimarisinin son eseri olarak kabul edilir. Çuhadar Ömer Ağa ve Hacı Mustafa Ağa tarafından tasarlanmıştır.
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Kesme küfeki taşından inşa edilmiştir. Tek kubbelidir ve kubbenin etrafında 8 pencere bulunur. Minaresi tek şerefelidir ve sağ tarafta yer alır. Dış avlusunda şadırvan ve sebil bulunmaktadır.
🔴 Giriş kapısının üzerinde şu mısralar yazılıdır:
"Dedim İshak tahsin eyleyüp tarih-i itmamın Zeki nev-câmi-i sadr-ı âli kadr dâd-aver"
Bali Paşa Camii
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1504 yılında II. Bayezid'in veziri Malkoçoğlu Bali Paşa tarafından başlatılmış, vefatı üzerine eşi Hüma Sultan tarafından tamamlanmıştır.
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Cami Mimar Sinan'ın ilk eserlerinden biridir. Sinan'ın İstanbul'da mimarlığa başladığı ilk yıllardaki hünerini sergilemesi bakımından önemli bir yere sahip olan cami, Osmanlı dönemi Türk mimarisinde özel bir konumdadır.
İstanbul'un "sur içi camileri"
Atik İbrahim Paşa Camii
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Atik İbrahim Paşa Camii, 1492-1495 yılları arasında, Osmanlı İmparatorluğu'nun vezir-i azamı Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu Sadrazam İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Çandarlı İbrahim Paşa Camii olarak da bilinen cami kesme taştan oluşan sade bir yapıdır.
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Osmanlı camilerinin kubbeli yapısından farklı olarak çatıyla örtülen cami hakkında Evliya Çelebi şu sözleri söyler:
"Uzunçarşı içinde İbrahim Ağa Camii kargirdir, fakat kubbe bina değildir"
Cezeri Kasım Paşa Camii
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Cezeri Kasım Paşa Camii 1515 yılında, Osmanlı Devleti'nde y üksek rütbeli bir devlet adamı ve su mühendisliği uzmanı olarak tanınan Kasım Paşa tarafından yaptırılmıştır.
🔴 Caminin içerisinde
mihrabın içine ve minberin sol tarafında kaplı halde bulunan çiniler eşine sıkça rastlamadığımız değerli parçalardır. Özellikle Osmanlı dönemi Türk çini sanatında başlı başına bir grup teşkil eden ve sayıları pek fazla olmayan Kâbe tasvirli panolar, paha biçilemez nitelikte değerli sanat eserleridir.
KAÇIRILAN TARİHİ ESERLERİMİZİN ANADOLU TOPRAKLARINA DÖNÜŞ HİKÂYESİ