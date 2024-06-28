Tarihe Tanıklık Eden Kubbeler: İstanbul'daki Paşa Camileri

Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii

🔴 Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii, İstanbul'un Kadırga semtinde yer alan ve Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen muhteşem bir yapıdır. 1571 yılında, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından olan Sokullu Mehmet Paşa'nın eşi Esmahan Sultan tarafından yaptırılmıştır.

🔴 Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden biri olan Sokullu Camii, dış avlusu olmayan bir camidir. Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii, sadece mimari açıdan değil, tarihi açıdan da önemli bir yapıdır. Bu cami, Osmanlı dönemindeki külliye mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca cami, Mimar Sinan'ın ustalığını ve Osmanlı estetiğini yansıtan önemli bir eserdir.