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Kabe'nin içinde ne var? Kabe hakkında 20 ilginç bilgi

Kabe, İslam'a ve mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e göre yeryüzünde yapılan ilk mabeddir. Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama, Kur'an-ı Kerim'de, "Secde et ve yaklaş" buyruğu ile müminin miracı namaz ibadetinin ikamesi olarak emredilmiştir. Tarih boyunca pek çok olaya şahit olan Kabe, içinde bulunduğumuz şu günlerde corona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılmış durumda. Peki, Hz. Adem'den bu yana tavaf edilen Kabe, tarih boyunca hangi badireleri atlattı? Kabe'nin içinde ne var? Kabe, kaç kez inşa edildi? Peygamberimizin Mekke'nin fethi sonrası Kabe'deki ilk faaliyeti ne oldu? Kabe hakkında 20 ilginç bilgiyi derledik.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 13:21
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Dünya üzerinde kurulan ilk mabed
Dünya üzerinde kurulan ilk mabed

Kabe, Allah'ın evi olarak kabul edilir. Beytullah olarak adlandırılan Kabe'nin Hz. Adem'den itibaren mukaddesliği kabul edilmiş; gücü olanlar için ise haccetmek farz kılınmıştır.

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Kâbe’nin ilk mabed olduğuna dair ayet
Kâbe’nin ilk mabed olduğuna dair ayet

Kâbe'nin yeryüzündeki ilk mabed olduğunu müjdeleyen ayette şöyle buyurulur:

"Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbed), Mekke'deki (Kâbe) dir."

Âl-i İmrân, 96

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‘Kâbe’ kelimesi ne anlama gelir?
‘Kâbe’ kelimesi ne anlama gelir?

Sözlükte "küp şeklinde nesne" anlamına gelen Kâbe, Kur'an-ı Kerim'de iki yerde zikredilir. Ayetlerde "el-Beyt, el-Beytü'l-atîk, el-Beytü'l-harâm, el-Beytü'l-muharram, el-Mescidü'l-harâm" gibi muhtelif isimlerle de anılan Kâbe'ye halk arasında ekseriyetle "Kâbe-i Muazzama" denilir.

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Kâbe Hz. Âdem’den bu yana tavaf ediliyor
Kâbe Hz. Âdem’den bu yana tavaf ediliyor

Rivayetlere göre, Hz. Âdem ile Havva cennetten çıkarıldıktan sonra Arafat'ta buluşmuşlardır. Bu buluşma üzerine Hz. Âdem Allah'a şükretmek için cennette iken, etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini dilemiştir. Bunun üzerine Hz. Âdem'in duası kabul olmuş ve nurdan taşın etrafında tavaf etmeye devam etmiştir.

Kabe kaç kez, hangi sebeplerle kapatıldı?

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Kâbe’nin dört köşe bir bina olarak inşa edilmesi
Kâbe’nin dört köşe bir bina olarak inşa edilmesi

Hz. Şit zamanında kaybolan nur taşının yerine bir taş kalmıştır. Hz. Şit, dört köşe bir bina yapmış ve bu taşı da binanın köşesine koymuştur. İşte o taş bugün Hacerülesved diye bilinen siyah taştır.

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