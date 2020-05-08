Kabe'nin içinde ne var? Kabe hakkında 20 ilginç bilgi

Kabe, İslam'a ve mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e göre yeryüzünde yapılan ilk mabeddir. Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama, Kur'an-ı Kerim'de, "Secde et ve yaklaş" buyruğu ile müminin miracı namaz ibadetinin ikamesi olarak emredilmiştir. Tarih boyunca pek çok olaya şahit olan Kabe, içinde bulunduğumuz şu günlerde corona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılmış durumda. Peki, Hz. Adem'den bu yana tavaf edilen Kabe, tarih boyunca hangi badireleri atlattı? Kabe'nin içinde ne var? Kabe, kaç kez inşa edildi? Peygamberimizin Mekke'nin fethi sonrası Kabe'deki ilk faaliyeti ne oldu? Kabe hakkında 20 ilginç bilgiyi derledik.