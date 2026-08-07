Çok yönlü bir alim: Kutbüddin Şirazi

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🔷 VAV TV'de ekranlara gelen "Göğerenler" programında Anadolu'nun manevi fatihleri ele alınmaya devam ediliyor. Programın altıncı bölümünde çok yönlü bir alim olan Kutbuddin-i Şirazi konuşuldu. Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Meydan tüm detaylarıyla Şirazi'yi anlattı.

🔷 Dr. Ahmet Meydan, pek bilinmeyen bir bilgiyi paylaştı. "Şirazi'nin babası Ziyaeddin, Fahreddin Razi'den ders almış. Ayrıca meşhur kitap Bostan ve Gülistan'ın yazarı Sadi Şirazi, Kutbuddin'in ablasının oğlu."