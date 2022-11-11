Anadolu alpereni: Müeyyedzade Abdürrahman Efendi

Anadolu'nun kaderine etki etmiş âlim ve bürokrat bir kimse olan Müeyyedzade, yetiştirdiği öğrencileriyle de Osmanlı Devleti'nin ilim hayatına büyük katkılarda bulundu. II. Bayezid'in himayesinde İstanbul'da sürdürdüğü ilmi çalışmalarının yanı sıra devlette aldığı kadılık ve kazaskerlik görevleriyle de bürokratlık yaptı. Gelin, bu çok yönlü alimin hayatına birlikte bakalım.