Tarihin tozlu sayfalarında kalan gizemli kütüphaneler

Döneminin en önemli merkezi haline gelen bu yer, aynı zamanda önemli bilim adamlarını ağırladı. Matematik bilgini Öklid, mekanik bilimci Arşimet, tıp bilimci Herofilos, gök bilimci Eratosthenes, Batlamyus gibi isimler, bu kütüphanede çalıştı. Kütüphane yaklaşık 150 bin cilt el yazması eser ve geniş bir çalışan kadrosuna sahipti.

Eserler papirüslere yazılarak rulo şeklinde saklanırdı. Aynı zamanda Mısır'a giren her eser, kütüphaneye getirildi ve bir kopyası alınmadan sahibine verilmezdi.