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Peygamberimizin ‘ziyaret edin’ buyurduğu üç mescid

Yayınlanma Tarihi: 25.10.2026 09:44

Dünya üzerinde kimi mescidler vardır ki faziletleri bakımından pek çok mabedden üstündür. Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), bir hadis-i şerifinde "Yolculuk ancak şu üç mescidden birine olur: Benim şu mescidime (Mescid-i Nebevi), Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya" buyurmuştur. Bu mescidler İslam'ın en mübarek mescidleri kabul edilmiş; yine bir hadiste bu mescidlerde kılınan namazın kişinin evinde tek başına eda edeceği namazdan elli bin kat daha çok faziletli olduğu müjdelenmiştir.

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MESCİD-İ HARAM / MEKKE, SUUDİ ARABİSTAN
MESCİD-İ HARAM / MEKKE, SUUDİ ARABİSTAN

📌Yapım tarihi: Bilinmiyor

Kur'an-ı Kerim'de 15 yerde Mescid-i Haram tabiriyle Kâbe, Kâbe'yi kuşatan ve ibadet için kullanılan alan, Mekke veya Mekke haremi kastedilir.

Mescid-i Haram yeryüzünde bilinen en eski mesciddir. Hz. Peygamber İslamiyet'i tebliğ için zaman zaman Mescid-i Haram'ı kullanmış, yapılan baskılara rağmen Hacer'ül Esved ile Rüknülyemânî arasında namaz kılmıştır.

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CENNETTEN YERYÜZÜNE İNEN ‘HACER-ÜL ESVED’
CENNETTEN YERYÜZÜNE İNEN ‘HACER-ÜL ESVED’

Kâbe'nin doğu köşesine cennetten yeryüzüne inen Hacer-ül Esved bulunur ve gümüş bir çerçeveyle çevrilidir. Bu taşın Hz. İbrahim'den günümüze geldiği kabul edilir. Bu nedenle de tüm Müslümanlar için çok değerlidir.

Hz. Ömer'in İslâmiyet'i kabul etmesinden sonra Müslümanların Mescid-i Harâm'da açıkça namaz kılmaya başladıkları bildirilir.

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ORAYA SIĞINANLARIN EMNİYETTE OLACAĞI BİLDİRİLMİŞTİR
ORAYA SIĞINANLARIN EMNİYETTE OLACAĞI BİLDİRİLMİŞTİR

Bakara suresinin 217'nci ayetinde, Mescid-i Haram'ın ziyaret edilmesini engellemenin ve halkını oradan çıkarmanın Allah katında büyük günah olduğu belirtilir.

Mekke'nin fethi üzerine Resul-i Ekrem (sav) meşhur fetih konuşmasını Mescid-i Haram'da yapmış ve oraya sığınanların emniyette olacağını bildirmiştir.

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KÂBE HZ. ÂDEM’DEN BU YANA TAVAF EDİLİR
KÂBE HZ. ÂDEM’DEN BU YANA TAVAF EDİLİR

Mescid-i Haram'ın içinde yer alan Kâbe, Hz. Âdem'den bu yana tavaf edilen bir mabeddir. Hz. Âdem ile Havva cennetten çıkarıldıktan sonra Arafat'ta buluşmuşlardır.

Bu buluşma üzerine Hz. Âdem Allah'a şükretmek için cennette iken, etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini dilemiştir. Bunun üzerine Hz. Âdem'in duası kabul olmuş ve nurdan taşın etrafında tavaf etmeye devam etmiştir.

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HZ. İBRAHİM KÂBE’Yİ YENİDEN İNŞA ETMİŞTİR
HZ. İBRAHİM KÂBE’Yİ YENİDEN İNŞA ETMİŞTİR

Nuh tufanında yerle bir olan Kâbe, bir süre kumlar altında gizli kalmıştır. Hz. İbrahim, Allah'ın emri ile Kâbe'nin bulunduğu yere gitmiştir.

Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail, annesi Hz. Hacer ile birlikte orada iskân etmişler; Hz. İbrahim, İsmail ile beraber Kâbe'nin yerini kazmıştır. Hz. Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulmuş ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kâbe'yi inşa etmiş; cennetten indirilen Hacerülesved'i yerine yerleştirilmiştir.

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