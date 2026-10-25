Peygamberimizin ‘ziyaret edin’ buyurduğu üç mescid

5 /12 HZ. İBRAHİM KÂBE’Yİ YENİDEN İNŞA ETMİŞTİR















◾ Nuh tufanında yerle bir olan Kâbe, bir süre kumlar altında gizli kalmıştır. Hz. İbrahim, Allah'ın emri ile Kâbe'nin bulunduğu yere gitmiştir.

◾ Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail, annesi Hz. Hacer ile birlikte orada iskân etmişler; Hz. İbrahim, İsmail ile beraber Kâbe'nin yerini kazmıştır. Hz. Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulmuş ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kâbe'yi inşa etmiş; cennetten indirilen Hacerülesved'i yerine yerleştirilmiştir.

İslam tarihinin en eski 20 camisi