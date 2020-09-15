Peygamberimizin ‘ziyaret edin’ buyurduğu üç mescid

Dünya üzerinde kimi mescidler vardır ki faziletleri bakımından pek çok mabedden üstündür. Resul-i Ekrem Efendimiz, bir hadis-i şerifinde "Yolculuk ancak şu üç mescidden birine olur: Benim şu mescidime (Mescid-i Nebevi), Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya" buyurmuştur. Bu mescidler İslam'ın en mübarek mescidleri kabul edilmiş; yine bir hadiste bu mescidlerde kılınan namazın kişinin evinde tek başına eda edeceği namazdan elli bin kat daha çok faziletli olduğu müjdelenmiştir.