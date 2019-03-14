İslam tarihinin en eski 20 camisi
Dünya üzerindeki en eski mescidin Mekke'de bulunan Mescid-i Haram olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya, Resul-i Ekrem'in
"ilk günden takva üzerine kurulan mescid" ifadesiyle hangi camiyi kastettiğini? Dünyanın, içinde hala ibadet edilen en eski camilerini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 14.03.2019
17:56
Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
12:22
Mescid-i Haram / Mekke, Suudi Arabistan
Yapım tarihi: Bilinmiyor
📌Kur'an-ı Kerim'de on beş yerde Mescid-i Haram tabiriyle Kâbe, Kâbe'yi kuşatan ve ibadet için kullanılan alan, Mekke veya Mekke haremi kastedilir.
📌Mescid-i Haram yeryüzünde bilinen en eski mesciddir. Hz. Peygamber İslamiyet'i tebliğ için zaman zaman Mescid-i Haram'ı kullanmış, yapılan baskılara rağmen Hacer'ül Esved ile Rüknülyemânî arasında namaz kılmıştır.
Kâbe'nin doğu köşesine cennetten yeryüzüne inen Hacer-ül Esved bulunur ve gümüş bir çerçeveyle çevrilidir. Bu taşın Hz. İbrahim'den günümüze geldiği kabul edilir. Bu nedenle de tüm Müslümanlar için çok değerlidir.
'En'leriyle tarihte iz bırakan camiler
Kuba Mescidi / Medine, Suudi Arabistan
Yapım tarihi: 622
İlk muhacirler, Resul-i Ekrem daha Medine'ye gelmeden Kuba'da Amr bin Avf oğullarına ait bir hurma kurutma yerini mescid haline getirmişlerdi.
Ebû Huzeyfe'nin azatlısı Sâlim burada bir grup muhacire Kudüs'e yönelerek namaz kıldırıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, Kuba'ya ulaşınca burayı genişleterek Kuba Mescidi'ni inşa ettirdi.
Bu cami, İslam tarihinde inşa edilen ilk mescittir.
Mescid-i Nebevi / Medine, Suudi Arabistan
Yapım tarihi: 622
📌İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Resul-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra gerçekleştirilen ilk faaliyetlerden biri Mescid-i Nebevî'nin (Mescid-i Nebî) inşasıdır.
📌Mescid-i Nebevî'nin adı Kur'an-ı Kerim'de doğrudan geçmese de
"ilk günden takva üzerine kurulan mescid" ifadesiyle Mescid-i Nebevî veya Mescid-i Kubâ'nın kastedildiği rivayet edilir.
"Nebevi" Arapça'da "Peygambere ait" anlamına gelir, "Mescid-i Nebevî" tamlamasının anlamı ise "Peygamber Mescidi"dir. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan sonra Müslümanlara göre ikinci en mukaddes mescittir.
Mescid-i Kıbleteyn / Medine, Suudi Arabistan
Yapım tarihi: 623
📌Mescid-i Kıbleteyn, Medine'nin kuzeybatısında Vebere Harresi denilen mevkide bulunuyor.
📌Mescid-i Nebevî'ye 5 kilometre mesafede bulunan bu mescit, Resul-i Ekrem'in burada öğle veya ikindi namazını kıldırdığı sırada nazil olan Bakara suresinin 144'üncü ayeti uyarınca, kıblesini Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Kâbe'ye çevirmesi üzerine
"iki kıbleli mescid" anlamına gelen bugünkü adını almıştır.
Halife Ömer bin Hattab tarafından yenilenmiş, daha sonra ise Osmanlılar döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yeniden yaptırılmıştır.
Huaisheng Cami / Guangzhou, Çin
Yapım tarihi: 627
📌Çin'deki en eski cami olarak bilinen Huaisheng Camii, Sa'd bin Ebû Vakkâs tarafından Guanzhou kenti limanında inşa edildi.
İsmi önceleri minaresinin fenere benzemesi nedeniyle Fener Cami olarak anılan camiye, daha sonra Resul-i Ekrem'in vefatı sonrası "Peygambere saygı" anlamına gelen Huaisheng adı verildi.
Dünyanın en güzel cami minareleri