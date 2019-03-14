İslam tarihinin en eski 20 camisi

Yapım tarihi: Bilinmiyor

📌Kur'an-ı Kerim'de on beş yerde Mescid-i Haram tabiriyle Kâbe, Kâbe'yi kuşatan ve ibadet için kullanılan alan, Mekke veya Mekke haremi kastedilir.

📌Mescid-i Haram yeryüzünde bilinen en eski mesciddir. Hz. Peygamber İslamiyet'i tebliğ için zaman zaman Mescid-i Haram'ı kullanmış, yapılan baskılara rağmen Hacer'ül Esved ile Rüknülyemânî arasında namaz kılmıştır.

Kâbe'nin doğu köşesine cennetten yeryüzüne inen Hacer-ül Esved bulunur ve gümüş bir çerçeveyle çevrilidir. Bu taşın Hz. İbrahim'den günümüze geldiği kabul edilir. Bu nedenle de tüm Müslümanlar için çok değerlidir.

'En'leriyle tarihte iz bırakan camiler