'En'leriyle tarihte iz bırakan camiler
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, eski çağlardan bu yana mabedlerini de yaşadıkları yerlere inşa etmişlerdir. Kimi bir dağ başına, kimi bir göl kenarına kimi ise dünyanın en kuzeyindeki bir noktaya... Bazı camiler vardır ki mimarisi, boyutları, kapasitesi, kadimliği ve daha pek çok özelliği sebebiyle diğerlerinden öne çıkmayı başarmıştır. Söz gelimi, dünyanın en büyük camisi, uzun minareli cami ve en eski cami bunlara verilebilecek örneklerdir…Sahip oldukları "en"lerle zirveliği elden bırakmayan 5 camiyi sizler için derledik…
Giriş Tarihi: 27.09.2020
09:15
Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
10:11
DÜNYANIN EN BÜYÜK CAMİSİ: MESCİD-İ HARAM
Mescid-i Haram,
Aynı zamanda Kabe, bu mescidin içinde yer almaktadır. dünyanın en kutsal ve en büyük camisidir.
📌Mescid-i Harâm tabiriyle Kâbe, Kâbe'yi kuşatan ve ibadet için kullanılan alan, Mekke veya Mekke haremi kastedilir. Kâbe, İbrahim Peygamber ve İsmail Peygamber'den sonra birçok değişikliklere maruz kalmıştır. Çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edilmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır.
Şu anda Kâbe, Mescid-i Haram ile birlikte toplam 400.800 m² metrekarelik bir alanı kapsamaktadır.
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Dünyanın en büyük camisi
📌Boyut olarak bazı yönlerden diğer camilere oranla daha küçüktür fakat her biri
89 metre yüksekliğinde, 9 minaresi olan caminin kapasitesi, 900.000 kişidir. Hac döneminde bu sayı 4.000.000'e kadar ulaşıyor. Bu kapasite ile şu anda var olan en büyük camidir.
Hz. Peygamber, yeryüzünde ilk mescidin ve ziyaret edilmeye değer en önemli üç mescidden birinin
olduğunu (diğerleri Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksâ), bundan dolayı burada yapılan ibadetin diğer mescidlerde yapılandan daha faziletli sayıldığını bildirmiştir Mescid-i Harâm
EN UZUN MİNARELİ CAMİ: HASAN 2 CAMİİ
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Fas - Casablanca'nın sahil şeridinde büyük bir alanın üzerine kurulu olan Hasan 2 Camii, 1980 yılında başlayan ve 13 yıl süren bir inşa sürecinin sonunda son hâlini almıştır.
📌Fransız mimar
Michel Pinseau tarafından tasarlanan ve Bouygues tarafından inşa edilen cami, Atlantik kıyısında denizin doldurulması ile elde edilen bir alan üzerine yapılmıştır.
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Dünyanın en uzun minareli camisi
Aynı anda 25.000 kişinin cami içinde 80.000 kişinin avluda namaz kılmasına olanak verecek derecede geniş olan caminin minaresi, 210 metrelik uzunluğu ile dünyanın en uzun minaresidir.
Caminin yapılış hikayesi
📌Fas'ta büyük etkisi olan
üzerine yapımına başlanan bu muhteşem cami, kralın rüyasına uygun şekilde İslâm'ın simgesi olarak, 4'te 3'ü Atlantik Okyanusu'nun üzerine inşa edilmişti. 1980 yılında yapımına başlanan cami, sekiz yılda tamamlanmıştır. Kral 2. Hasan'ın bir rüyası
📌Aynı anda
100 bin kişinin namaz kılabildiği ve çok ince bir işçiliğin ürünü olan Hasan 2. Camii'nin üzeri açılabilir konumda inşa edilmiştir. İki katlı cami Fas'ın karakteristik özelliklerini barındırmakta. Suni bir platform üzerinde inşa edilmiş caminin zemini yüksek mukavemetli camdan yapılmıştır, böylece ziyaretçilere okyanusun dalgalarını ve sualtı sakinlerini görebilme imkânı sağlanmıştır.
DÜNYANIN EN KUZEYİNDEKİ CAMİ: NURDA KAMAL CAMİİ
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1998'de de Rusya'nın Norilsk şehrinde ibadete açılan cami, anne babasının anısına Tatar kökenli Muhtad Bekmeyev tarafından yaptırılmıştır. Alt katında din eğitiminin verildiği camii, 30 metre yüksekliğinde dörtgen bir minareye sahiptir.
📌Nuritdin ve Gaynikamal çiftinin adını taşıyan cami, caminin mimarı
'dır. Josef Muire