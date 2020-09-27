'En'leriyle tarihte iz bırakan camiler

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, eski çağlardan bu yana mabedlerini de yaşadıkları yerlere inşa etmişlerdir. Kimi bir dağ başına, kimi bir göl kenarına kimi ise dünyanın en kuzeyindeki bir noktaya... Bazı camiler vardır ki mimarisi, boyutları, kapasitesi, kadimliği ve daha pek çok özelliği sebebiyle diğerlerinden öne çıkmayı başarmıştır. Söz gelimi, dünyanın en büyük camisi, uzun minareli cami ve en eski cami bunlara verilebilecek örneklerdir…Sahip oldukları "en"lerle zirveliği elden bırakmayan 5 camiyi sizler için derledik…