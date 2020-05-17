Mescid-i Nebevi hakkında 20 ilginç bilgi

Mescid-i Nebevi, Medine'de içerisinde Resul-i Ekrem'in kabrinin de bulunduğu mesciddir. Hicret'in hemen ardından inşa edilmiş, temelleri bizzat Peygamber Efendimiz tarafından atılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de "ilk günden takva üzerine kurulan mescid" ifadesiyle anılan Mescid-i Nebevi'nin tarih boyunca kaç defa genişletildiğini biliyor musunuz? Yavuz Sultan Selim'in fethinin ardından Osmanlı sultanlarının Mescid-i Nebevi'ye hangi yollarla hizmet ettiklerini? Mescid-i Nebevi'nin elektrikle aydınlatılmasını hangi padişahın sağladığını? Mescid-i Nebevi hakkında 20 ilginç bilgiyi derledik.
Giriş Tarihi: 17.05.2020
17:35
Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
09:47