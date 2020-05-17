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Mescid-i Nebevi hakkında 20 ilginç bilgi

Mescid-i Nebevi, Medine'de içerisinde Resul-i Ekrem'in kabrinin de bulunduğu mesciddir. Hicret'in hemen ardından inşa edilmiş, temelleri bizzat Peygamber Efendimiz tarafından atılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de "ilk günden takva üzerine kurulan mescid" ifadesiyle anılan Mescid-i Nebevi'nin tarih boyunca kaç defa genişletildiğini biliyor musunuz? Yavuz Sultan Selim'in fethinin ardından Osmanlı sultanlarının Mescid-i Nebevi'ye hangi yollarla hizmet ettiklerini? Mescid-i Nebevi'nin elektrikle aydınlatılmasını hangi padişahın sağladığını? Mescid-i Nebevi hakkında 20 ilginç bilgiyi derledik.

Giriş Tarihi: 17.05.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 09:47
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🔸 Mescid-i Nebevi, İslam tarihinin dönüm noktası olan bir hadisenin hemen ardından inşa edilmiştir. Resûl-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinin hemen ardından ilk olarak Mescid-i Nebevî'nin (Mescid-i Nebî) yapılmıştır.

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🔸 Kuba mescidinden sonra bizzat Peygamber Efendimiz tarafından yaptırılan iki mescidden biridir. Mescid-i Nebevî Peygamberimizin Medine'deki bütün faaliyetlerinin merkezinde yer almış ve fonksiyonları bakımından sonraki dönemde kurulan camilere örnek olmuştur.

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🔸 Mescid-i Nebevî'nin adı Kur'ân-ı Kerîm'de doğrudan geçmemekle birlikte Tevbe suresinin 108'inci ayetinde "ilk günden takvâ üzerine kurulan mescid" ifadesiyle Mescid-i Nebevî veya Mescid-i Kubâ'nın kastedildiği rivayet edilir.

🔍 Kâbe hakkında 20 ilginç bilgi

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🔸 "Nebevi" Arapça'da "Peygambere ait" anlamına gelir, "Mescid-i Nebevî" tamlamasının anlamı ise "Peygamber Mescidi"dir. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan sonra Müslümanlara göre ikinci en mukaddes mescittir.

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🔸 Resul-i Ekrem Efendimiz, "Yolculuk ancak şu üç Mescid'den birine olur: Benim şu mescidime (Mescid-i Nebevî), Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya" buyurmuş; Mescid-i Nebevi, tarih boyunca Müslümanlar tarafından ziyaret edilen mukaddes mekânlardan biri olmuştur.

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