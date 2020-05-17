Mescid-i Nebevi hakkında 20 ilginç bilgi

🔸 Resul-i Ekrem Efendimiz, "Yolculuk ancak şu üç Mescid'den birine olur: Benim şu mescidime (Mescid-i Nebevî), Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya" buyurmuş; Mescid-i Nebevi, tarih boyunca Müslümanlar tarafından ziyaret edilen mukaddes mekânlardan biri olmuştur.