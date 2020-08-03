Dünyanın en güzel cami minareleri

Samarra Ulu Camisi veya Mütevekkiliye Camisi, Irak'ın Samarra şehrinde Abbasi halifesi Mütevekkil tarafından 848 ila 852 seneleri arasında yaptırılmış ordugâh tipi camidir. İslam dünyasının en büyük cami yapılarından birisi olarak inşa edilmiştir. 40 metre boyunda ve 156 metre eninde olup, cami kısmı kıble duvarı 25 sahına bölünmüştür.

Müştemilatıyla birlikte 38 bin metre karelik bir saha kaplayan yapının günümüzde sadece minaresi ve dış duvarları ayaktadır. Eski Babil zigguratlarına benzeyen Malviya adındaki büyük minare helezon olarak yükselir ve çevresinde bir rampanın dolandığı koni biçiminde bir yapıdır.

Sıra dışı mimarileriyle göz kamaştıran camiler