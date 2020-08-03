Dünyanın en güzel cami minareleri
Yüce Allah'ın bize mescid kıldığı yeryüzünde camiler, günün beş vakti ümmeti bir araya getiriyor. Kimi camiler var ki farklı mimarileriyle, kubbe ve minare tasarımlarındaki uyum ile adeta göz kamaştırıyor. Coğrafi şartlar ile şekillenen, birkaç mimari üslubu barındıran, ince işçiliklerle bezeli pek çok cami bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından mimarileriyle göz kamaştıran cami minarelerini derledik.
Giriş Tarihi: 03.08.2020
09:47
Ayasofya Camii – İstanbul
Ayasofya'nın kaderi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi ile değişti. Ayasofya, fethin en önemli sembolü haline gelmiş ve camiye çevrilmişti. Camiye çevrildikten sonra ilk minare, Fatih döneminde ahşap olarak yarım kubbelerin üzerine yapıldı. 1574 yılındaki tamir sırasında bu minare kaldırıldı.
Tuğla minarenin ise Sultan II. Bayezid döneminden kaldığı tahmin edilir. Ayasofya'nın batı tarafında yer alan iki minare, Sultan II. Selim tarafından Mimar Sinan'a sipariş edilmiş; ancak yapılar onun ölümünden sonra Sultan III. Murad'ın saltanatının ilk yıllarında tamamlanmıştı. Ahşap minarenin yerine yapılan minarenin de Mimar Sinan'ın elinden çıktığı tahmin edilir.
Mimar Sinan ve Ayasofya minareleri
Fâtımî Halifesi Muiz Lidinillah tarafından 970 yılında yeni başkent için yapımı başlatıldı. Caminin isminin, Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma'nın lakabı olan ez-Zehra'dan geldiği düşünülür. Kahire'de kurulmuş ilk camidir ve şehre "bin minareli şehir" unvanının verilmesine vesile olmuştur.
Külliyenin parçası olan cami, bugün dünyanın en eski ikinci üniversitesi olan el-Ezher Üniversitesi içinde yer alır. El Ezher Camii, tıpkı Ayasofya gibi farklı dönemlerde çeşitli tamirler geçirmiş ve bu dönemlerde yeni minareler yapıya eklenmiştir.
Malezya'nın idari başkenti olan Putrajaya'da bulunan Putra Camii, ülkede Pembe Camii olarak bilinir. Malakka Boğazı'nın kıyısına inşa edilen Putra Camii'nin duvarlarında ağırlıklı olarak cam malzemeler kullanılmış; cami, gül işlemeler ve mermer oymalarla süslenmiştir.
Putra Camiinin kubbesi için kullanılan malzeme ise pembe granittir. Bir vakit namazında 15 bin kişi namaz kılabilmektedir. Minaresinin beş katlı oluşu, İslam'ın beş şartını simgeler.
Samarra Ulu Camisi veya Mütevekkiliye Camisi, Irak'ın Samarra şehrinde Abbasi halifesi Mütevekkil tarafından 848 ila 852 seneleri arasında yaptırılmış ordugâh tipi camidir. İslam dünyasının en büyük cami yapılarından birisi olarak inşa edilmiştir. 40 metre boyunda ve 156 metre eninde olup, cami kısmı kıble duvarı 25 sahına bölünmüştür.
Müştemilatıyla birlikte 38 bin metre karelik bir saha kaplayan yapının günümüzde sadece minaresi ve dış duvarları ayaktadır. Eski Babil zigguratlarına benzeyen Malviya adındaki büyük minare helezon olarak yükselir ve çevresinde bir rampanın dolandığı koni biçiminde bir yapıdır.
Sıra dışı mimarileriyle göz kamaştıran camiler
Marmara İlahiyat Camii – İstanbul
Marmara İlahiyat Camii, İstanbul'un Üsküdar semtinde yer alan camidir. 1982 yılında yapılan cami, 2012 yılında depreme dayanıklı olmadığı için yıkılmış, yerine yeniden camii inşaatı başlamış, 23 Ekim 2015 tarihinde hizmete açılmıştır.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii, modern mimari ile inşa edilmiştir. Tasarımı kâinatın bütününde yer alan dönme hareketinden ilham almış, parçadaki bütün ve bütündeki parça kavramlarını yansıtmıştır. 1000 yıllık geleneksel kırlangıç tavan tekniğinin ilhamıyla birleştirilen kubbesi ile cami mimarisinde yeni bir ufuk açmıştır. Modern tasarıma sahip iki minaresi bulunur.