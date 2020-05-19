Arama

Menu

Sıra dışı mimarileriyle göz kamaştıran camiler

Peygamber Efendimiz, camilerin Müslümanlar için önemini her daim vurgulamış; "Her kim Allah için bir mescid bina ederse, Allah ona cennette bu mescidin benzeri (bir köşk) bina eder" buyurmuştur. Allah'ın bize mescid kıldığı yeryüzünde camiler, günün beş vakti ümmeti bir araya getiriyor. Bunun yanında kimi camiler, farklı mimarileriyle adeta göz kamaştırıyor. Coğrafi şartlar ile şekillenen, birkaç mimari üslubu barındıran ve suyun üzerine inşa edilen farklı tasarımlarda pek çok cami bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından sıra dışı mimarileriyle göz kamaştıran camileri derledik.

Giriş Tarihi: 19.05.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 13:53
  • 1
  • 42
Putra Camii – Malezya
Putra Camii – Malezya

Malezya'nın idari başkenti olan Putrajaya'da bulunan Putra Camii, ülkede Pembe Camii olarak bilinir. Malakka Boğazı'nın kıyısına inşa edilen Putra Camii'nin duvarlarında ağırlıklı olarak cam malzemeler kullanılmış; cami, gül işlemeler ve mermer oymalarla süslenmiştir.

  • 2
  • 42

Putra Camiinin kubbesi için kullanılan malzeme ise pembe granittir. Bir vakit namazında 15 bin kişi namaz kılabilmektedir. Minaresinin beş katlı oluşu, İslam'ın beş şartını simgeler.

  • 3
  • 42
Cenne Ulu Camii – Mali
Cenne Ulu Camii – Mali

Cenne Ulu Camii, birçok mimar tarafından Sudani-Saheli mimari stilinin en muazzam başarılarından olan büyük kerpiç bir camidir. Cami, Mali'nin Bani Nehri sel ovasındaki Cenne şehrinde yer alır. İlk cami 13. yüzyılda inşa edilmiş ancak şimdiki yapının tarihi 1907'ye uzanır.

  • 4
  • 42

Cenne halkının merkezi olmakla beraber, Afrika'nın en meşhur yerlerindendir. "Cenne Eski Kasabaları" ile beraber 1988'de UNESCO tarafında Dünya Miras Listesine eklenmiştir. Her yıl rüzgâr ve yağmurun yaptırdığı aşındırma sonucu bütün yerel halk camiyi çamurlarla sıvama yaparlar ve bu da mantolama görevi görür.

İstanbul'daki camilerin ilginç hikayeleri

  • 5
  • 42
Jami Ul-Alfar Camii - Sri Lanka
Jami Ul-Alfar Camii - Sri Lanka

Mimarisi ve kırmızı rengiyle dikkati çeken "Kırmızı Mescit" olarak anılan Jami Ul-Alfar Camii, Sri Lanka'da İslam'ın sembolü olarak kabul ediliyor.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo limanı yakınında Müslümanlara ait iş yerlerinin yoğun olarak yer aldığı Pettah bölgesinde bulunan bu cami, Jamiul Alfar Jummah Mescidi, Tamilcede Samman Kottu Palli, Sinhalcada ise Rathu Palliya adlarıyla biliniyor.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN