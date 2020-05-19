Sıra dışı mimarileriyle göz kamaştıran camiler

Peygamber Efendimiz, camilerin Müslümanlar için önemini her daim vurgulamış; "Her kim Allah için bir mescid bina ederse, Allah ona cennette bu mescidin benzeri (bir köşk) bina eder" buyurmuştur. Allah'ın bize mescid kıldığı yeryüzünde camiler, günün beş vakti ümmeti bir araya getiriyor. Bunun yanında kimi camiler, farklı mimarileriyle adeta göz kamaştırıyor. Coğrafi şartlar ile şekillenen, birkaç mimari üslubu barındıran ve suyun üzerine inşa edilen farklı tasarımlarda pek çok cami bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından sıra dışı mimarileriyle göz kamaştıran camileri derledik.