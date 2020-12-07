Sahabelere ev sahipliği yapan Yeraltı Cami hakkında 10 bilgi
Sultanahmet, Ayasofya, Nuruosmaniye gibi görkemli kubbeleri ve minareleriyle boğazı süsleyen camiler, İstanbul'un siluetini oluşturur. Fakat içlerinden bir tanesi var ki oldukça sade görünümüne rağmen inci gibi içerisinde hazineyi barındırır. Yeraltı Cami, 2 sahabe ve bir tabiine ev sahipliği yapıyor. Bizans döneminde zindan olarak kullanılan cami, İstanbul'un en çok ziyaret edilen mekanlarından birisidir. Sizler için, içerisinde sahabeleri barındıran Yeraltı Cami hakkında 10 bilgiyi derledik.
Giriş Tarihi: 07.12.2020
10:55
📌 Sultanahmet, Ayasofya, Nuruosmaniye gibi görkemli kubbeleri ile boğazı süsleyen camiler, İstanbul'un siluetini oluşturur. Fakat içlerinden bir tanesi var ki oldukça sade görünümüne rağmen bir inci gibi içerisinde hazineyi barındırır.
📌Yeraltı Cami, kubbesiz, basık tavanlı, bol ve kalın sütunludur. Burasının önemi, mimarisinden değil, içerisinde barındırdığı sahabelerden ileri gelir.
Dünyanın en güzel cami minareleri
📌 Yeraltı Camii, bir diğer ismiyle Kurşunlumahzen Camii, Bizans döneminden kalan mahzenlerden biridir. Galata surlarının Haliç girişindeki büyük burcunun mahzeniydi.
📌 II. Tiberios, Müslümanların akınlarını önlemek amacıyla bu hisarı yaptırdı. Kastellion Kulesi'ne, Bizans'ın gemilerin Haliç'e girişini engellemek için Galata-Sirkeci arasına çektiği büyük zincirin bir ucu bağlanırdı. Yeraltı Cami'de işte bu hisarın mahzeniydi. İstanbul'un fethinde Haliç'i kapatan büyük zincirin bu mahzene bağlandığı da söylenir.
📌 Fetihten sonra Fatih'in vakfiyelerinde kule, "mahzen-i sultânî" olarak adlandırıldı. Bodrum kısmı da cephane veya depo olarak kullanıldı.
📌 Evliya Çelebi'ye göre hicretin 711 senesinde Abdülaziz oğlu Ömer'in yaptığı ve sonraları camiye çevrilen bir kulenin mahzeniydi.
İstanbul'un "sur içi camileri"
📌 672 yılında, İstanbul'u kuşatan ilk İslam ordusunda şehit düşen sahabelerin burada gömüldüğü ve kapısına kurşun dökülerek kapatıldığı rivayet edilir. Bu sahabeler arasında Amr bin As ve Veyh bin Hüşeyre, tabiin isimleri arasında anılan Süfyân bin Uyeyne'nin kabirlerinin olduğu düşünülür.
📌 Mesleme bin Abdülmelik komutasındaki İslam ordusu İstanbul'u kuşatmak için birçok sahabe ve tabiinle beraber İstanbul'a geldi. Müslümanlar Galata çevresine konuşlandı. Fakat kuşatma oldukça zor geçiyordu. Bizans'ın eline düşen Müslüman askerler tahammülü zor işkencelere maruz kalıyorlardı.
*Tabiin: Sahabeyi gören Müslüman
İstanbul Fatih'ten önce kaç kez kuşatıldı?
📌 Zor geçen çatışmaların ardından Süfyân bin Uyeyne kuşatmayı kaldırıp geri çekilirken Bizanslılara esir düştü. Kastellion Kulesi'nin zindanına hapsedilip, aç susuz bırakıldı. Yapılan eziyetlerin ardından dua etmesiyle yerden su çıktığı da söylenir.
📌 Gördüğü işkenceler neticesinde şehit düşen Süfyân bin Uyeyne, mahzene defnedildi ve kabrinin bulunduğu kapı kurşunlanarak kapatıldı.
Savaş kurbanı Emevi şaheseri Halep Ulu Camii