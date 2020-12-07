Sahabelere ev sahipliği yapan Yeraltı Cami hakkında 10 bilgi

📌 672 yılında, İstanbul'u kuşatan ilk İslam ordusunda şehit düşen sahabelerin burada gömüldüğü ve kapısına kurşun dökülerek kapatıldığı rivayet edilir. Bu sahabeler arasında Amr bin As ve Veyh bin Hüşeyre, tabiin isimleri arasında anılan Süfyân bin Uyeyne'nin kabirlerinin olduğu düşünülür.

📌 Mesleme bin Abdülmelik komutasındaki İslam ordusu İstanbul'u kuşatmak için birçok sahabe ve tabiinle beraber İstanbul'a geldi. Müslümanlar Galata çevresine konuşlandı. Fakat kuşatma oldukça zor geçiyordu. Bizans'ın eline düşen Müslüman askerler tahammülü zor işkencelere maruz kalıyorlardı.

*Tabiin: Sahabeyi gören Müslüman

İstanbul Fatih'ten önce kaç kez kuşatıldı?