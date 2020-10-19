Savaş kurbanı Emevi şaheseri Halep Ulu Camii

📌Caminin en dikkat çekici özelliklerinden biri kare planlı mimarisiydi. Mimarisi ve süslemeleriyle tamamen Emeviyye Camii'ne (Şam) benzediği rivayet edilen Halep Ulucamii'nin ilk yapıldığında üç nefli bazilikal bir plan şemasına sahip olduğu sanılmaktaydı.

📌Bugünkü şekliyle cami, geniş bir avlunun üç yanını çevreleyen revaklı mekânlar ve güneydeki harim bölümünden meydana gelir.