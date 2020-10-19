Savaş kurbanı Emevi şaheseri Halep Ulu Camii
Halep Ulu Camii, Suriye'nin Halep kentindeki erken İslam mimarisinin ilk ve en ünlü örneklerinden biriydi. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan camide Hz. Zekeriya'nın da türbesi bulunuyordu. Halep şehrinin kalbi olan bu cami, Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle harap hale geldi. Yüzyıllarca ayakta duran Selçuklu Sultanı Melikşah'ın yaptığı 50 metrelik minaresi ise muhalif güçler tarafından hunharca yıkıldı. İşte savaş kurbanı Emevi şaheseri Halep Ulu Camii hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 19.10.2020
10:32
Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
10:33
📌Suriye'nin Halep şehrinin merkezinde bulunan ve
olarak da bilinen Halep Ulu Camii, şehrin en eski camisi olarak bilinir. Emevi halifesi Süleyman Bin Abdülmelik tarafından Zekeriya Mescidi 715 yılında inşa edildi.
📌Cami, El-Medine Sûk (çarşısı) girişine yakın,
Dünya Miras Listesi'nde olan Halep Antik Şehri'nde yer alıyordu. Caminin içerisinde aynı zamanda Hz. Zekeriya'nın da türbesi bulunuyordu.
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TARİH BOYUNCA BİRÇOK KEZ YAĞMALANDI
📌715-716 yıllarında bir katedralin avlu veya hazîresi üzerine
cuma mescidi olarak inşa ettirildiği bildirilen ilk bina 962'de Bizans İmparatoru II. Nikephoros'un şehre saldırısı sırasında yanmış, 965'te Seyfüddevle el-Hamdânî'nin tamiriyle yeniden ibadete açılmıştı.
📌Caminin başına gelecek ilk yıkım sonraki yüzyıllarda yalnızca bununla sınırlı kalmayacaktı. Cami 8. yüzyılın başında inşa edilmiş olsa da şimdiki bina 11 ila 14'üncü yüzyıla aitti.
📌1169 çarşı ile birlikte tekrar yanan cami, 1185'te Halep'i ziyaret eden
İbn Cübeyr'in yazdığına göre Nûreddin Zengî'nin emriyle, minarenin dışında kalan yerlerinin tamamı, temellerine kadar yıkılarak yeniden yapılmıştı.
📌Bir başka yangın da 1260'ta
Moğol istilâsı sırasında vuku bulmuş, cami Hülâgû'ya eşlik eden Ermeni kralının saldırısıyla büyük ölçüde hasar görmüştü. Bu enkazın onarımını, Memlük Sultanı Kalavun'un emriyle Halep Kadısı Şemseddin İbn Sakr gerçekleştirmişti.
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OSMANLILAR DÖNEMİNDE ONARIMLAR YAPILDI
📌Cami, tarih boyunca birçok medeniyetin canlı şahidi oldu,
Memlüklüler ve Osmanlılar zamanında tamirler ve eklemeler yapıldı.
📌Batı revakı ile harim mekânının büyük bir bölümü 1588'de Osmanlı Sultanı
III. Murad'ın emriyle tamir ettirilmiş, cami 1908'de II. Abdülhamid tarafından yeniden elden geçirtilmişti.
CAMİNİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ
📌Caminin en dikkat çekici özelliklerinden biri
kare planlı mimarisiydi. Mimarisi ve süslemeleriyle tamamen Emeviyye Camii'ne (Şam) benzediği rivayet edilen Halep Ulucamii'nin ilk yapıldığında üç nefli bazilikal bir plan şemasına sahip olduğu sanılmaktaydı.
📌Bugünkü şekliyle cami, geniş bir avlunun üç yanını çevreleyen revaklı mekânlar ve güneydeki harim bölümünden meydana gelir.
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