Anadolu’nun devamı: Halep şehri

▪ Suriye'nin en büyük şehri Halep, tarihteki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu gibi hem stratejik önemi hem de İslam fetihlerine merkez olmasıyla tarih sahnesinde büyük rol almıştı.

▪ Müslümanların ticaret merkezi olarak da bilinen Halep, asırlar boyunca Babil, Asur, Bizans gibi büyük kavimleri ağırlasa da günümüzde hala Anadolu'nun devamı bir Osmanlı şehri olarak anılmakta.

