Anadolu'nun devamı: Halep şehri
Suriye'nin en büyük ikinci şehri Halep, dört asır boyunca Osmanlı toprağı olmuş ve adeta Anadolu'nun dışa uzayan bir parçası olarak kabul edilmişti. Yolların kavşak noktası olarak kabul edilen şehir, ticaretin merkezi olduğu gibi İslam sanat ve estetiğinin en ince halleriyle görüldüğü bir mekan olarak kabul edilmişti. Anadolu'nun kayıp halkası olan Halep şehrini araştırdık...
▪ Suriye'nin en büyük şehri Halep, tarihteki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu gibi hem stratejik önemi hem de İslam fetihlerine merkez olmasıyla tarih sahnesinde büyük rol almıştı.
▪ Müslümanların ticaret merkezi olarak da bilinen Halep, asırlar boyunca Babil, Asur, Bizans gibi büyük kavimleri ağırlasa da günümüzde hala Anadolu'nun devamı bir Osmanlı şehri olarak anılmakta.
▪ Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'a yürüyüşü esnasında, 1517 yılında Osmanlı topraklarına katılan Halep tam dört asır boyunca büyük bir Osmanlı şehri olmuştu.
▪ Suriye İç Savaşı esnasında Katil Esad güçlerince kasıtlı olarak kültürü, mimarisi, benliği hedef alınan Osmanlı şehri günümüzde yaralarını sarmakta.
▪ 637 yılında Hz. Ömer'in emrinde gerçekleşen fetihler sırasında Ebu Ubeyde b. Cerrah'a bağlı İslam orduları tarafından fethedilen Halep, İslam Devleti'nin Anadolu'ya açılan kapısı olmuştu.
▪ Halep'te inşa edilen ilk cami olan Mescidü'l Etras, Kalkanlar Camii anlamına gelmekte. Bu tarihi gerçeklik şehrin kültüründe önemli bir öge konumunda.
▪ Sırayla Emeviler, Hamdanîler, Selçuklular, Zengîler, Eyyubîler, Memluklar dönemlerinde büyük bir merkez olan Halep, Osmanlılara katılması ile adeta Anadolu'nun dışa uzayan bir parçası olmuştu.
▪ Halep şehri, Osmanlı iktidarı döneminde tarihinin en parlak devrini yaşamıştı. Uzun yıllar büyük bir eyalet olarak yönetilen şehir, zamanla klasik bir Anadolu şehri havasına bürünmüştü.
▪ Merkezi konumu sebebiyle Halep, Doğu Seferleri için de büyük bir seçenekti. Öyle ki Kanuni Sultan Süleyman Han üç doğu seferi için de ordunun Halep'te kışlamasını istemişti. Yani Kanuni Halep'te üç kış mevsimi geçirmişti.
▪ 18. yüzyıl başında Osmanlı'nın en büyük dokuma merkezi olan Halep, gösterdiği üretimle imparatorluğun en büyük şehirlerinden biri olmuştu.