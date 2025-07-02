Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Tarih En fazla fetih yapan İslam komutanları

En fazla fetih yapan İslam komutanları

Yayınlanma Tarihi: 02.07.2025 13:07 Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 13:08

İslam; Müslümanların nuru, göz bebeğidir. İslam şiarı üzerine devlet kuran komutanlar dinin yayılması için ellerinden geleni yapmış ve bu uğurda canlarını feda etmişlerdir. İslam'ın ilk döneminde; Halid bin Velid, Tarık bin Ziyad, Eyyûbîler'de; Selahaddin Eyyubi, Osmanlı İmparatorluğu'nda ise Fatih Sultan Mehmed ile Yavuz Sultan Selim, "İslam" meşalesini savaş meydanlarında en önde taşımışlardır. İşte, sizler için en fazla fetih yapan İslam komutanlarını sizler için derledik.

1/10

HALİD BİN VELİD

İslam'ın en çok fetih yapan komutanlarından ilki Halid bin Velid'dir. Medine'ye hicretten önce 583 yılında Mekke'de dünyaya gelmiş. 7. yüzyılda yaşamış olan Halid bin Velid, Arap dünyasında tanınan başarılı bir askeri komutandır.

◾ Müslüman olmadan önce Kureyşliler ile birlikte Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) karşı savaşlara katılmıştır. Daha sonra Müslüman olmuş ve kalan askerî kariyerini Peygamberimiz ile ilk iki Raşid halife olan Ebû Bekir (RA) ve Ömer'in (RA) hizmetinde geçirmiştir.

Hadisler ile Resulullah'ın (SAV) yaşam ölçüleri

2/10

Halid bin Velid; Busra Muharebesi, Demirköprü Muharebesi, Ecnadeyn Muharebesi, Emesa Kuşatması, Enbar Muharebesi, Fahl Muharebesi, Firaz Muharebesi, Halep Kuşatması, Hire Muharebesi, Huneyn Muharebesi, Karyeteyn Muharebesi, Maraş Kuşatması, Mekke'nin Fethi, Mercirahit Muharebesi, Mute Muharebesi, Şakhab Muharebesi, Şam Kuşatması, Taif Seferi, Tebük Seferi, Uhud Muharebesi, Yaqusa Muharebesi, Yemame Muharebesi, Yermük Muharebesi, Zincirler Muharebesi ve Kudüs'ün Fethi gibi pek çok askeri başarılara imza atmıştır.

3/10

TARIK BİN ZİYAD

◾ Tarık bin Ziyad, İslam'ın yayılmasına önemli katkılarda bulunmuş Arap komutanlardan biridir. Ziyad'ın nerede doğduğu bilinmese de 670 yılında dünyaya geldiği biliniyor.

◾ Yaptığı seferler genelde İspanya üzerine olmuş, bu yüzden İslam'ın İspanya'da yayılmasında büyük rol oynamıştır. Ziyad, tam manasıyla "İspanya Fatihi"dir.

Ashab-ı Kiram'ın nasihatleri

4/10

Tarık bin Ziyad; Cebeli Tarık Savaşı, Guadalete Savaşı, Toledo Kuşatması, Cordoba Kuşatması, Sevil Kuşatması, Merida Kuşatması, Saragossa Kuşatması, Barcelona Kuşatması gibi çok başarılı askeri hamleler yapmış bu da onu bu alanda başarılı bir isim yapmıştır.

Guadalete Savaşı, İspanya tarihindeki en önemli savaşlardan biri olarak kabul edilir ve Tarık bin Ziyad, İspanya'nın fethindeki gösterdiği üstün performans ile tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir komutan olmuştur.

5/10

SELAHADDİN EYYUBİ

Şarkın şanlı sultanı Selahaddin Eyyubi, 1138 senesinde Irak'ın Tikrit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası İmameddin Zengi'nin emrinde olan Selahaddin'in çocukluğu Şam ve Baalbek şehirlerinde geçmiştir.

Hadimu'l Harameyn unvanını ilk defa kullanan hükümdar olan Selahaddin Eyyub, bu hususiyeti ile İslam tarihinde farklı bir mevkiye yükselmiştir. Öyle ki Selahaddin Eyyubi'yi Mehmet Akif'e göre, "Şark'ın en sevgili sultanı", Tarihçi Champdor'a göre ise "İslam'ın en saf kahramanı"ydı.

Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 13. Bölüm

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 13. Bölüm

Yeşilçam sinemamızın neresinde?

Yeşilçam sinemamızın neresinde?

Yine bir alçakça saldırı, yine bir karikatür krizi…

Yine bir alçakça saldırı, yine bir karikatür krizi…

Alışveriş çılgınlığı ve sosyal medya etkisi

Alışveriş çılgınlığı ve sosyal medya etkisi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Resul-i Ekrem SAV Efendimize büyük edepsizlik

Resul-i Ekrem (SAV) Efendimize büyük edepsizlik

Marmara Denizi’nde ara tabakadaki müsilaj yoğunluğu devam ediyor

Marmara Denizi'nde ara tabakadaki müsilaj yoğunluğu devam ediyor

Küresel ısınma kene, yılan ve akrep gibi canlıların yayılımını artırıyor

Küresel ısınma kene, yılan ve akrep gibi canlıların yayılımını artırıyor