En fazla fetih yapan İslam komutanları
İslam; Müslümanların nuru, göz bebeğidir. İslam şiarı üzerine devlet kuran komutanlar dinin yayılması için ellerinden geleni yapmış ve bu uğurda canlarını feda etmişlerdir. İslam'ın ilk döneminde; Halid bin Velid, Tarık bin Ziyad, Eyyûbîler'de; Selahaddin Eyyubi, Osmanlı İmparatorluğu'nda ise Fatih Sultan Mehmed ile Yavuz Sultan Selim, "İslam" meşalesini savaş meydanlarında en önde taşımışlardır. İşte, sizler için en fazla fetih yapan İslam komutanlarını sizler için derledik.
HALİD BİN VELİD
◾ İslam'ın en çok fetih yapan komutanlarından ilki Halid bin Velid'dir. Medine'ye hicretten önce 583 yılında Mekke'de dünyaya gelmiş. 7. yüzyılda yaşamış olan Halid bin Velid, Arap dünyasında tanınan başarılı bir askeri komutandır.
◾ Müslüman olmadan önce Kureyşliler ile birlikte Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) karşı savaşlara katılmıştır. Daha sonra Müslüman olmuş ve kalan askerî kariyerini Peygamberimiz ile ilk iki Raşid halife olan Ebû Bekir (RA) ve Ömer'in (RA) hizmetinde geçirmiştir.
◾ Halid bin Velid; Busra Muharebesi, Demirköprü Muharebesi, Ecnadeyn Muharebesi, Emesa Kuşatması, Enbar Muharebesi, Fahl Muharebesi, Firaz Muharebesi, Halep Kuşatması, Hire Muharebesi, Huneyn Muharebesi, Karyeteyn Muharebesi, Maraş Kuşatması, Mekke'nin Fethi, Mercirahit Muharebesi, Mute Muharebesi, Şakhab Muharebesi, Şam Kuşatması, Taif Seferi, Tebük Seferi, Uhud Muharebesi, Yaqusa Muharebesi, Yemame Muharebesi, Yermük Muharebesi, Zincirler Muharebesi ve Kudüs'ün Fethi gibi pek çok askeri başarılara imza atmıştır.
TARIK BİN ZİYAD
◾ Tarık bin Ziyad, İslam'ın yayılmasına önemli katkılarda bulunmuş Arap komutanlardan biridir. Ziyad'ın nerede doğduğu bilinmese de 670 yılında dünyaya geldiği biliniyor.
◾ Yaptığı seferler genelde İspanya üzerine olmuş, bu yüzden İslam'ın İspanya'da yayılmasında büyük rol oynamıştır. Ziyad, tam manasıyla "İspanya Fatihi"dir.
◾ Tarık bin Ziyad; Cebeli Tarık Savaşı, Guadalete Savaşı, Toledo Kuşatması, Cordoba Kuşatması, Sevil Kuşatması, Merida Kuşatması, Saragossa Kuşatması, Barcelona Kuşatması gibi çok başarılı askeri hamleler yapmış bu da onu bu alanda başarılı bir isim yapmıştır.
◾ Guadalete Savaşı, İspanya tarihindeki en önemli savaşlardan biri olarak kabul edilir ve Tarık bin Ziyad, İspanya'nın fethindeki gösterdiği üstün performans ile tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir komutan olmuştur.
SELAHADDİN EYYUBİ
◾ Şarkın şanlı sultanı Selahaddin Eyyubi, 1138 senesinde Irak'ın Tikrit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası İmameddin Zengi'nin emrinde olan Selahaddin'in çocukluğu Şam ve Baalbek şehirlerinde geçmiştir.
◾ Hadimu'l Harameyn unvanını ilk defa kullanan hükümdar olan Selahaddin Eyyub, bu hususiyeti ile İslam tarihinde farklı bir mevkiye yükselmiştir. Öyle ki Selahaddin Eyyubi'yi Mehmet Akif'e göre, "Şark'ın en sevgili sultanı", Tarihçi Champdor'a göre ise "İslam'ın en saf kahramanı"ydı.