En fazla fetih yapan İslam komutanları

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HALİD BİN VELİD

◾ İslam'ın en çok fetih yapan komutanlarından ilki Halid bin Velid'dir. Medine'ye hicretten önce 583 yılında Mekke'de dünyaya gelmiş. 7. yüzyılda yaşamış olan Halid bin Velid, Arap dünyasında tanınan başarılı bir askeri komutandır.

◾ Müslüman olmadan önce Kureyşliler ile birlikte Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) karşı savaşlara katılmıştır. Daha sonra Müslüman olmuş ve kalan askerî kariyerini Peygamberimiz ile ilk iki Raşid halife olan Ebû Bekir (RA) ve Ömer'in (RA) hizmetinde geçirmiştir.