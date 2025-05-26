Ashab-ı Kiram'ın nasihatleri

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Vallahi Allah Resulü ahirete göçerken bizi öyle bir hâlde bırakmıştı ki bir kuş gökte kanat çırpsa onun bu hareketi bize Resulullah'ın bir hadisini hatırlatırdı.

Ebu Zer Gıfari (RA)

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER