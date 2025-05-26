Ashab-ı Kiram'ın nasihatleri
Allah Resulü'nün (SAV) en yakınları olan Ashab-ı Kiram, ümmet için örnek değeri yüksek kimselerdi. Öyle ki Hz. Peygamber (SAV), "Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz" hadisi ile Ashab-ı Kiram'ın önemine vurgu yapmıştı. Maveraünnehir'den Endülüs'e uzanan geniş coğrafyada İslam için mücadele eden Ashab-ı Kiram'ın müminlere nasihatlerini araştırdık.
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İnsan düşe kalka halim selim olur ve ancak tecrübe ile derin bilgi sahibi olur.
Ebu Said el Hudri (RA)
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Vallahi Allah Resulü ahirete göçerken bizi öyle bir hâlde bırakmıştı ki bir kuş gökte kanat çırpsa onun bu hareketi bize Resulullah'ın bir hadisini hatırlatırdı.
Ebu Zer Gıfari (RA)
İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER
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İnsan, Allah'ın rızasını anne ve babayı hoşnut ederek; Allah'ın gazabını da onları öfkelendirerek üzerine çeker.
Abdullah b. Ömer (RA)
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Gizli birtakım kötülük ve kusurlarınız bulunduğu gibi, başkalarından sakladığınız ibadetleriniz de olsun
Zübeyr b. Avvam (RA)
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Bir mümin için en çirkin huy, ağzının bozuk olmasıdır.
Abdullah b. Mesud (RA)