Ebu Turab en-Nahşebi’nin hikmetli cümleleri

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Bir kimse aynaya baktığında suretini çok yakın görür. Ancak o suretin aşkına kapılıp onu elde etmek isterse, ömrü biter de o suret ele geçmez.

Ebu Turab en-Nahşebi

İSLAM ALİMLERİNDEN ÖZLÜ SÖZLER