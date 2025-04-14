Ebu Turab en-Nahşebi'nin hikmetli cümleleri
Yayınlanma Tarihi: 14.04.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:36
Horasan bölgesinin yetiştirdiği en büyük zahitlerden biri olarak kabul edilen Ebu Turab en-Nahşebi, hadis ve fıkıh ilimlerinde kendisini ilerletmiş bir alimdi. İlim tahsilini tamamlamasının ardından döneminin önde gelen şehirleri Şam, Basra ve Mekke'de önemli isimlerle tanıştı, alimler ve zahitlerin sohbetlerinde bulundu. Hayatını zühd kavramı etrafında şekillendiren Nahşebi, bir yolculuk esnasında Allah Teala'nın yolunda vefat etmişti. İşte, Ebu Turab en-Nahşebi'nin hikmetli cümleleri...
1/20
🔲
Bir kimse aynaya baktığında suretini çok yakın görür. Ancak o suretin aşkına kapılıp onu elde etmek isterse, ömrü biter de o suret ele geçmez.
Ebu Turab en-Nahşebi
2/20
🔲
Âlim olan, karşısındakinin anlayışına göre konuşur.
Ebu Turab en-Nahşebi
3/20
🔲
Şerli insanlarla sohbet ve arkadaşlık etmek, hayırlı ve faziletli kimselere karşı kötü zan beslemeye sebep olur.
Ebu Turab en-Nahşebi
4/20
🔲
Kim Allah dostlarını severse gün gelir onlardan olur, kim Allah'ın düşmanlarını severse gün gelir onlardan olur.
Ebu Turab en-Nahşebi
5/20
🔲
Dünya gölgen gibidir, ardından koşarsan uzaklaşır, terk edersen ardına takılır.
Ebu Turab en-Nahşebi