İslam alimlerinden özlü sözler
Yayınlanma Tarihi: Şubat 25, 2025 10:19 Güncelleme Tarihi: Şubat 25, 2025 10:33
Allah Resulü (SAV) bir hadis-i şerifinde "Din nasihattir" buyurarak nasihat kavramının Müslüman hayatındaki yerine dikkat çekmiştir. Bunun üzerine İslam alimleri tarihin her döneminde vaaz ve nasihatler yoluyla Müslümanları doğru yola sevk etme gayreti içinde olmuşlardır. İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek maksadıyla yapılan bu nasihatler, insanların hayır yolunda kalmasına vesile olmuştur. Sizler için İslam alimlerinden özlü sözler ve nasihatlerin altını çizdik.
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"Zaman zaman kalplerinizi dinlendirin! Çünkü kalp, sevmediği şeyleri yapmaya zorlanınca körleşir."
İmam Gazali
İMAM GAZALİ'NİN 30 HİKMETLİ ÖĞÜDÜ
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"Kibir bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür, ne de uçulur."
Hacı Bayram-ı Veli
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"Yalancı bilge, kalp akçe gibidir."
Farabi