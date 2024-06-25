İmam Gazali'nin 30 hikmetli öğüdü

İmam Gazali, İslam düşüncesinin önemli isimlerinden biridir. Hikmetli sözleri, derin bilgi ve tefekkür ürünü olarak, insanları ahlaki ve manevi olgunluğa davet eder. Gazali'nin eserlerinde, Allah'a duyulan sevgi, tevazu, sabır ve insan ilişkilerinde doğruluk gibi konulara sıkça rastlanır. "Kim ne ararsa onu bulur" sözüyle insanların niyetlerinin önemine vurgu yapar. "Dilin, kalbinin tercümanıdır" diyerek sözlerin iç dünyanın yansıması olduğunu belirtir. Gazali'nin bu hikmetli sözleri, günümüzde de manevi rehberlik sunmaya devam etmektedir. Sizler için İmam Gazali'nin hikmet dolu 30 sözünü alıntıladık...

Giriş Tarihi: 25.06.2024 08:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ







