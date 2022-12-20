Türkiye'nin sakin şehirleri
Cittaslow, dünyada giderek yaygınlaşan "yavaş şehir" akımıdır. Bu akım, her anını yarıştaymış gibi yaşayanlara bir mesaj içerir. Bizlere zamanımızın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan hareket, doğal yaşamın koruyucusu konumundadır. Ülkemizde bu unvanı alan 21 ilçe bulunur. İşte, Türkiye'den sizler için derlediğimiz dokuz sakin şehir…
Giriş Tarihi: 21.12.2022
13:24
Cittaslow ne demek?
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Cittaslow terimi İtalyanca anlamına gelen " "şehir" citta" ile İngilizce anlamına gelen " "yavaş" slow" kelimelerinin birleşmesi sonucu İtalya'da ortaya çıkmıştır.
🔸 Bu kavram, başka ülkelere de yayılarak doğal yaşamı destekleyen bir hareket haline gelmiştir.
Şehir ve medeniyet
🔸 Dünya telaşına kapılıp hayatı hızlı yaşamaya karşı olan "
cittaslow" hareketi, yaşamı yarış olarak görmenin zararlı ve insan ömrünü kısaltan bir düşünce olduğunu fark ettirmeye çalışmaktadır.
🔸 Hayatımızı daha kaliteli bir hale getirmek istiyorsak
yemek zincirlerinden, modaya ayak uydurmaya çalışmaktan bilhassa doğası bozulmamış kentlerimizi kirletmekten kaçınmalıyız. İşte, cittaslow hareketinin amacı tam olarak budur.
Kanallar üzerine yerleşen şehirler
Uluslararası Koordinasyon Komitesi
🔸 Birliğin uluslararası temsilinde yetkili organ "
Uluslararası Koordinasyon Komitesi'dir." Bu harekete üye olabilmek için 7 ana kritere uymak gerekmektedir.
Sakin şehir olma yolundaki yedi kriter
➡Çevre politikaları: Parklar ve yeşil alanlar, yenilenebilir enerji, ulaşım, geri dönüşüm kriterlere uygunluğunun denetlenmesi. ➡Altyapı politikaları: Alternatif hareketlilik, bisiklet yolları gibi politikalara dikkat edilerek ve doğal enerji kullanımının teşvikin hedeflenilmesi. ➡Kentsel yaşam kalitesi politikaları: Örneğin kablolu ağ şehirlerinin (fiber optik, kablosuz) gibi yeniden nitelendirilmesi ve yeniden kullanılması. ➡Tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar: GDO kullanımının yasaklanması, çalışma tekniklerinin ve geleneksel el sanatlarının kullanıma teşvik edilmesi. ➡Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar: İyi bir karşılama, ticarette farkındalığının arttırılması (tekliflerin ve uygulanan fiyatların şeffaflığı, tarifelerin net bir şekilde. görünürlüğü) ➡Sosyal uyum ortaklıklar: Engellilerin, yoksulluğun, ayrımcılığa uğrayan azınlıkların entegrasyonu. ➡Ortaklıklar: Doğal ve geleneksel yiyeceklere teşvik edilmesi ve bu alanda diğer kuruluşlarla işbirliğinin yapılması.
🔸 Üye şehirlerin etnik ve doğal dokusunun hem görsel hem de kültüler anlamda korunması, gelenek ve göreneklerinin devam ettirilmesi
"cittaslow" hareketinin amacını açıklar niteliktedir.
🔸 Cittaslow unvanı alan kentler;
tarihi, doğası, kültürü ve gelenekleriyle değişen dünyada varlığını orijinal haliyle sürdürmeyi başaran şehirlerdir.
🔸 Sakin şehirler, sürdürülebilir doğa ve kültür konusunda varlığını korurken tek tipleşen dünyada farklı özelliklerini de korur.
Kur'an-ı Kerim rehberliğinde şehir
TÜRKİYE'DEKİ SAKİN ŞEHİRLER
📍 Seferihisar-İzmir
🔸 Seferihisar,
2019 yılında 70 kritere uyum sağlayarak ülkemizin ilk sakin şehri olur. Şehrin bu unvanı almasından sonra Türkiye " cittaslow" hareketiyle tanışır.
🔸 Tarımın tamemen
organik ürünler ile yapıldığı bölgede yetişen bitki türlerini korumak amacıyla peyjaz çalışmaları yürütülmekte, güneş enerjisi ile sokak lambaları aydınlantılmaktadır.