Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Kültür Sanat Türkiye'nin sakin şehirleri

Türkiye'nin sakin şehirleri

Yayınlanma Tarihi: 04.11.2026 11:25

Cittaslow, dünyada giderek yaygınlaşan "yavaş şehir" akımıdır. Bu akım, her anını yarıştaymış gibi yaşayanlara bir mesaj içerir. Zamanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan hareket, doğal yaşamın koruyucusu konumundadır. Ülkemizde bu unvanı alan 21 ilçe bulunur. İşte, Türkiye'den sizler için derlediğimiz sakin şehirler…

1/13

Cittaslow ne demek?

🔸 Cittaslow terimi İtalyanca "şehir" anlamına gelen "citta" ile İngilizce "yavaş" anlamına gelen "slow" kelimelerinin birleşmesi sonucu İtalya'da ortaya çıkmıştır.

🔸 Bu kavram, başka ülkelere de yayılarak doğal yaşamı destekleyen bir hareket haline gelmiştir.

Şehir ve medeniyet

2/13

🔸 Dünya telaşına kapılıp hayatı hızlı yaşamaya karşı olan "cittaslow" hareketi, yaşamı yarış olarak görmenin zararlı ve insan ömrünü kısaltan bir düşünce olduğunu fark ettirmeye çalışmaktadır.

🔸 Hayatımızı daha kaliteli bir hale getirmek istiyorsak yemek zincirlerinden, modaya ayak uydurmaya çalışmaktan bilhassa doğası bozulmamış kentlerimizi kirletmekten kaçınmalıyız. İşte, cittaslow hareketinin amacı tam olarak budur.

Kanallar üzerine yerleşen şehirler

3/13

Uluslararası Koordinasyon Komitesi

🔸 Birliğin uluslararası temsilinde yetkili organ "Uluslararası Koordinasyon Komitesi'dir." Bu harekete üye olabilmek için 7 ana kritere uymak gerekmektedir.

Sakin şehir olma yolundaki yedi kriter

➡Çevre politikaları: Parklar ve yeşil alanlar, yenilenebilir enerji, ulaşım, geri dönüşüm kriterlere uygunluğunun denetlenmesi.
➡Altyapı politikaları: Alternatif hareketlilik, bisiklet yolları gibi politikalara dikkat edilerek ve doğal enerji kullanımının teşvikin hedeflenilmesi.
➡Kentsel yaşam kalitesi politikaları: Örneğin kablolu ağ şehirlerinin (fiber optik, kablosuz) gibi yeniden nitelendirilmesi ve yeniden kullanılması.
➡Tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar: GDO kullanımının yasaklanması, çalışma tekniklerinin ve geleneksel el sanatlarının kullanıma teşvik edilmesi.
➡Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar: İyi bir karşılama, ticarette farkındalığının arttırılması (tekliflerin ve uygulanan fiyatların şeffaflığı, tarifelerin net bir şekilde. görünürlüğü)
➡Sosyal uyum ortaklıklar: Engellilerin, yoksulluğun, ayrımcılığa uğrayan azınlıkların entegrasyonu.
➡Ortaklıklar: Doğal ve geleneksel yiyeceklere teşvik edilmesi ve bu alanda diğer kuruluşlarla işbirliğinin yapılması.

4/13

🔸 Üye şehirlerin etnik ve doğal dokusunun hem görsel hem de kültüler anlamda korunması, gelenek ve göreneklerinin devam ettirilmesi "cittaslow" hareketinin amacını açıklar niteliktedir.

🔸 Cittaslow unvanı alan kentler; tarihi, doğası, kültürü ve gelenekleriyle değişen dünyada varlığını orijinal haliyle sürdürmeyi başaran şehirlerdir.

🔸 Sakin şehirler, sürdürülebilir doğa ve kültür konusunda varlığını korurken tek tipleşen dünyada farklı özelliklerini de korur.

Kur'an-ı Kerim rehberliğinde şehir

5/13
TÜRKİYE'DEKİ SAKİN ŞEHİRLER
TÜRKİYE’DEKİ SAKİN ŞEHİRLER

📍Seferihisar-İzmir

🔸 Seferihisar, 2019 yılında 70 kritere uyum sağlayarak ülkemizin ilk sakin şehri olur. Şehrin bu unvanı almasından sonra Türkiye "cittaslow" hareketiyle tanışır.

🔸 Tarımın tamemen organik ürünler ile yapıldığı bölgede yetişen bitki türlerini korumak amacıyla peyjaz çalışmaları yürütülmekte, güneş enerjisi ile sokak lambaları aydınlantılmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Din ve ahlak

Din ve ahlak

İstanbul’da tarih katliamı: Prost’un imar planı

İstanbul’da tarih katliamı: Prost’un imar planı

İlim, ebedi alemde fayda verecek olan ilimdir

İlim, ebedi alemde fayda verecek olan ilimdir

Türkiye’nin sakin şehirleri

Türkiye'nin sakin şehirleri

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İsrail’in kanlı elmas ticareti

İsrail'in kanlı elmas ticareti

Gazze’de Sessiz İnfaz Teknolojisi: Quadcopter

Gazze'de Sessiz İnfaz Teknolojisi: Quadcopter

Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi Belgeseli İstanbul’da Gösterime Girdi

Direniş Kültürü: Filistin'in Sesi Belgeseli İstanbul'da Gösterime Girdi

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Kur’an’da Beni İsrail’in DNA’sı ya da Sünnetullahı

Kur'an'da Beni İsrail'in DNA'sı ya da Sünnetullahı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı