Türkiye'nin sakin şehirleri

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Uluslararası Koordinasyon Komitesi

🔸 Birliğin uluslararası temsilinde yetkili organ "Uluslararası Koordinasyon Komitesi'dir." Bu harekete üye olabilmek için 7 ana kritere uymak gerekmektedir.

Sakin şehir olma yolundaki yedi kriter

➡Çevre politikaları: Parklar ve yeşil alanlar, yenilenebilir enerji, ulaşım, geri dönüşüm kriterlere uygunluğunun denetlenmesi.

➡Altyapı politikaları: Alternatif hareketlilik, bisiklet yolları gibi politikalara dikkat edilerek ve doğal enerji kullanımının teşvikin hedeflenilmesi.

➡Kentsel yaşam kalitesi politikaları: Örneğin kablolu ağ şehirlerinin (fiber optik, kablosuz) gibi yeniden nitelendirilmesi ve yeniden kullanılması.

➡Tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar: GDO kullanımının yasaklanması, çalışma tekniklerinin ve geleneksel el sanatlarının kullanıma teşvik edilmesi.

➡Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar: İyi bir karşılama, ticarette farkındalığının arttırılması (tekliflerin ve uygulanan fiyatların şeffaflığı, tarifelerin net bir şekilde. görünürlüğü)

➡Sosyal uyum ortaklıklar: Engellilerin, yoksulluğun, ayrımcılığa uğrayan azınlıkların entegrasyonu.

➡Ortaklıklar: Doğal ve geleneksel yiyeceklere teşvik edilmesi ve bu alanda diğer kuruluşlarla işbirliğinin yapılması.