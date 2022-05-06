Kur’an-ı Kerim rehberliğinde şehir – kent ayrımı

💠 Yaşadığımız şehirlerdeki problemler esasında şehir ve kent ayrımını doğru bir şekilde yapamamamızdan kaynaklanır. Pek çoğumuzun arasında bir fark olmadığını düşündüğümüz bu iki kelime esasında büyük farklar barındırır.

💠 Turgut Cansever şehir ve kent arasındaki farkı 'fark-ı azim' olarak nitelendirir. Bu ifadeyle iki kavram arasında uçurumlar kadar bir uzaklık olduğu söylenilebilir.