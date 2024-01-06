Bosna Savaşı öncesinde bölgedeki gerilimlerin tarihsel kökenleri
Bosna Savaşı öncesinde bölgedeki gerilimlerin tarihsel kökenleri
Yugoslavya'nın dağılışı ile beraber Hırvatlar, Sırplar ve Boşnaklar bağımsızlıklarını ilan ettiler. Lakin Hırvatlar ve Sırplar, Boşnakların bağımsızlıklarını tanımadı. Aksine iki devlet Boşnak topraklarına kendi haritalarında yer verdi. Saldırıların başlaması ile beraber 100.000'den fazla Boşnak öldürüldü. Savaş sürecinde tüm dünyanın gözü önünde Avrupa'nın göbeğinde "Srebrenitsa Soykırımı" gerçekleşti. Bu olayın kökleri nereye dayanıyordu?
Giriş Tarihi: 06.01.2024
13:46
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
16:49
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