Bosna Savaşı öncesinde bölgedeki gerilimlerin tarihsel kökenleri

◼ Bosna-Hersek, 1 Mart 1992'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan ettiğini bir referandumla ilan etti. Ancak dağılan Yugoslavya'nın askeri kanadı hala Sırbistan'ın kontrolüyde ve Sırplar bu bağımsızlıklardan hiç memnun değildi.

◼ Hırvatlar (katolik) ile Sırplar (ortodoks) arasında mezhep farkı vardı ancak ikisinin de gözü Bosna topraklarındaydı. Sırpların kontrol ettiği Yugoslavya ordusu, önce Hırvatistan'a saldırdı. Hırvatistan'da yoğunlukla Boşnakların yaşadığı Ravno köyünde katliam yapan Sırplar, balkanlarda yüz binlerce insanın ölümüne sebep olacak savaşın fitilini de ateşlemiş oldu.