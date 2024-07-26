Kongre üzerinde yankılanan ayet: ‘Aranızda akıllı bir adam yok mu?’

Arap Baharı öncesinde ya da Mübarek'in son günlerinde seçim atmosferinde İhvan'a yönelik kısıtlamalar yaşanıyor. O sıralarda İsam Üryan isimli İhvan mensubu vekil konu etrafında bir makale kaleme alıyor. Makalenin başlığını ayet olarak belirliyor. Kavmine ve topluluğuna ayet üzerinden 'aranızda hiçbir akıllı adam yok mu?' diye soruyor. Elbette cevap alamıyor. Bazen denildiği gibi kolektif bir akıl tutulması hali yaşanabiliyor. Mübarek döneminde, Arap Baharı günlerinde kurulu düzenlerin adamları bu tipten adamlardır. 28 Şubat sürecinde de böyle olmuş ve hakim kadro gemi azıya almıştı. 12 Eylül ortamında yapmasa da dinleyen bir ekip ve kadro vardır. 28 Şubat sürecinde ise azıtmış bir kadro karşı karşıya kalınmıştır. Muhataplarını dinleme zahmetinde bile katlanmazlar. Doğrudan suçlarlar. Hayatın normal akışını ters yüz ederler.

Cezayir'de El Şuruk gazetesinde yazan Abdurrezzak Kasum bu Siyonist gecenin bir sonu yok mu (Ema lihaza'l leyli es Sihyoni min aher) diye soruyor! Sızlanmalarını kaleme alıyor. Bir zamanlar Türkiye'de de eski müftülerinden Sami Aydın bu minvalde 'Karanlık Gecelerin Nurlu Sabahı' diye beklenen nurlu sabahı kaleme almıştır.

Seffah Netanyahu Amerikan Kongresinde bol alkışlar arasında bir konuşma yaptı. Burada onun arzuladığı gibi bir Tevrat Mucizesi değil, bir Kur'an mucizesi yaşandı. Netanyahu hep Tevrat'ta kalıyor biraz da Kur'an'a gelse gerçekleri görecektir. Burada tarihin tekerrürü makamında bir mucize yaşandı. Mucize geri sardı. Bunun ipuçları Hud Suresinde ve Hud aleyhisselamın kavminin yaptıklarında ve alışkınlıklarında görülmektedir. İsam Üryan'ın kaleme aldığı makalenin başlığındaki gibi Hud Aleyhisselam ' aranızda aklı başında bir adam yok mu?' diye kavmine sesleniyor. Nedeni hanesine emred yani tüyü bitmemiş genç delikanlı suretinde misafirler geliyor. Hud Aleyhisselam onların kavminde kökleşen erkeklerin birbirleriyle yetinmesi adetini cezalandırmak için gelen melekler olduğunu bilmiyor. Lakin kavmine kızlarını teklif ediyor ve bunlar sizin için daha temizdir ve uygundur onlarla evlenin diyor. Toplumu doğru söze toktur. Gözleri dönmüş olan kavmi onları bize ver diyor. Lut Aleyhisselam da bu ısrarlar üzerine çaresizlikten 'aranızda hiç akıllı adam yok mu?' diye soruyor. Amerikan Kongresinde Netanyahu'nun konuşması sırasında soykırımcının konuşmasına itiraz eden tek bir akıllı adam bile çıkmadı. Batıl alkış tufanına tutuldu. Sadece Filistin kökenli Kongre üyesi bayan Reşide Tuleyb kaldırdığı bir pankartla birlikte Netenyahu'nun ellerinin kanlı olduğuna ve katil olduğuna işaret etti. Kongrede tek bir reşit insan çıkıyor o da Filistin asıllı bir bayan! Adı da reşid'in dişili Reşide! Tevafuk sınır tanımıyor! Kur'an ifadesinde olduğu gibi aralarında itiraz eden tek bir erkek çıkmıyor. Demek ki bunlar süfeha veya fasıklar zümresi! Aralarında tek bir reşit kimse yok.

Netanyahu'nun konuşmasını irat ettiği ortam ile Lut Aleyhisselam kıssası arasında bir ambiyans ortaklığı yani ortam beraberliği var. Netanyahu Kongre dışında kendisini protesto eden toplanmış kalabalığa sesleniyor. Bunların İran tarafından tutulmuş, bindirilmiş, ayartılmış kalabalıklar olduğunu söylüyor. Baştan beri Netanyahu Filistinliler yerine İran ile savaştıklarını varsayıyor! Kolayına geliyor. Filistinlileri küçük görüyor onlarla savaşmayı zül sayıyor, şanına yakıştıramıyor! Hayali olarak karşısında İran'ı görüyor. Yel değirmenleriyle savaşıyor! Kongre önünde tutulmuş kalabalıklar teorisinde olduğu gibi.

Ardından İran'a yönelik olarak eleştirilerini sıralıyor. Bunlardan birisi başörtüsü takmayan kadınların cezalandırılması. Elbette başörtüsü bir fazilettir ve kadınlar bin bir vesile ile özendirilebilir. İran'da gaye iyi olmakla birlikte yöntem yanlışlığı var. Mahsa Amini gibi olaylar elbette kimse tarafından tasvip edilemez.

Netanyahu'nun dikkat çektiği ikinci husus ise Lut suresinde anılan eylem veya fiil ile alakalıdır. İran'ın eşcinselleri cezalandırdığına vurgu yapmıştır. Kendince onların hukukunu gözetiyor! Galiba hiçbir müeyyide ile karşılaşmadıkları için Tel Aviv eşcinsellerin başkenti haline gelmiştir. Kısaca Netanyahu helak olan Lut Aleyhisselamın kavminin fertlerine benzemektedir. Onu alkışlayanlar da akılsız topluluğa. Burada Amerikan Kongresinde Netanyahu'nun konuşması sonucu tarihin tekerrürü ile birlikte bir mucize yaşanmıştır. Onu ayakta alkışlayanların veya alkış tufanı koparanların hiçbiri aklı başında değildir. Hazreti İbrahim ile akraba olan Lut Aleyhisselamın gönderildiği kavmin tam da bugün İsrail'in yaşadığı topraklarda yaşamış olması mucizeyi tamamlayan kesitler/sahneler arasındadır. Sanki Lut kavmi Netanyahu ile birlikte İsrail'de yeniden dirilmişe benziyor! Kongre'deki konuşması sırasında bunun yankılarını duyduk!

* Eleyse fikum reculun reşid!

Mustafa Özcan