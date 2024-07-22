Ayvalık'ta görülmesi gereken camiler
Ege'nin incisi Ayvalık'ta birbirinden kıymetli mimari eserler bulunur. Bunlardan biri de camilerdir. Bu dini yapıların birçoğu Osmanlı döneminde kiliseden camiye çevrilmiştir. Çınarlı, Saatli, Hayrettin Paşa, Hamidiye ve Küçükköy camileri, bölgede en dikkat çeken ve görülmesi gereken yapılar arasında yer alır.
Giriş Tarihi: 22.07.2024
15:31
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
17:05
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ÇINARLI CAMİİ
🔹 Ayvalık,
'in bir ilçesi olup burası şehrin en batısında bulunmakta. Balıkesir Ege Denizi'nin kıyısında olan 'ta birbirinden güzel ve görülesi camiler mevcut. Buradaki yapıları birçoğu aynı zamanda kiliseden camiye çevrilmiştir. Bunlardan biri de Ayvalık . Çınarlı Camii
🔹 Yapı,
Ayvalıklı Papaz İkonomos'un 1793'teki ölümünden kısa süre sonra yapılmış ve 1923 yılında ise camiye dönüştürülmüş. ismini ise bahçesinde bulunan çınar ağacından almıştır. Çınarlı
Türkistan'ın gözbebeği 10 cami
🔹 Diğer adı
Alibey olan yapı, camiye çevrilmeden önce Agia Iorgi Kilisesi adıyla bölgenin en bilinen eserlerindendir. Camiye çevrilmesiyle iç süslemeleri alçı ve boya ile kapatılmıştır. Dışta ise avlunun kuzey batısına minare eklenmiştir.
🔹 Camiye sonradan eklenen mihrap ise Osmanlı mimarisi örnek alınarak inşa edilmiştir. Böylelikle
Ayvalık'nın simgelerinden biri olan Çınarlı Camii, tarihi bir yapı olarak anılmaya başlanıyor.
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SAATLİ CAMİİ
🔹 Kiliseden camiye çevrilen yapılardan bir diğeri ise
'dir. Saatli Camii olarak Ayos Ianni Kilisesi 1850 yılında inşa edilmiştir. Adını çan kulesinin üzerindeki saatten almaktadır.
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1298 senesinde camiye çevrilir ve yapıya ek olarak minare ve şadırvan eklenir. Saatli Camii ilçe merkezinde, nde bulunmakta. İsmet Paşa Mahallesi'
Cami ve türbeleriyle Doğu Türkistan
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Saatli Camii, dikdörtgen planlıdır ve dört sütunu bulunur. Yapıya, akantus yapraklarıyla süslü bir kapıdan girilir. Yapının planı kilise şeklinde olup, orta bölüm küçük bir kubbe ile haçın kolları da tonozlarla örtülüdür.
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Kilisenin çan kulesi sonraki yıllarda saat kulesine dönüştürüldüğünden Saatli Camii adını almıştır.
Akantus ne demek? Akantus Yunanca bir kelimedir ve Antik Yunan mimarisinde sütun başlarını süslemek üzere kullanılan bir bitki figürüdür. Türkçe ismi ise "Ayı pençesi"dir.
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HAMİDİYE CAMİİ
🔹 Ayvalık'ın en güzel yerlerinden biri olan
Cunda'da bulunan yapılardan biri, Sakarya Mahallesi'ndeki Hamidiye Camii'dir. emriyle 19. yüzyılda, II. Abdülhamid Han'ın ekletik bir üslupta inşa ettirilmiştir.
🔹 Burası,
Osmanlı Dönemi'nde yaşayan Müslüman nüfus için yapılmış tek cami olma özelliği taşımaktadır.
Cunda nerede?
Alibey Adası, bilinen adıyla Cunda, idari bakımdan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlıdır. Ayvalık koyundaki Ayvalık Adaları olarak adlandırılan irili ufaklı 22 adanın içerisinde yerleşime açık tek adadır.
Ekletik üslup ne demek?
Tam adıyla eklektisizm, farklı felsefi veyahut sanat sistemlerinin harmanlanmasıdır.
Tataristan'ın sembol camileri