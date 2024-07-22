Ayvalık'ta görülmesi gereken camiler

📍 ÇINARLI CAMİİ

🔹 Ayvalık, Balıkesir'in bir ilçesi olup burası şehrin en batısında bulunmakta. Ege Denizi'nin kıyısında olan Ayvalık'ta birbirinden güzel ve görülesi camiler mevcut. Buradaki yapıları birçoğu aynı zamanda kiliseden camiye çevrilmiştir. Bunlardan biri de Çınarlı Camii.

🔹 Yapı, Ayvalıklı Papaz İkonomos'un 1793'teki ölümünden kısa süre sonra yapılmış ve 1923 yılında ise camiye dönüştürülmüş. Çınarlı ismini ise bahçesinde bulunan çınar ağacından almıştır.