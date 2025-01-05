Kış aylarının doğal şifa kaynağı: Ihlamur
Kış aylarının vazgeçilmez doğal şifa kaynağı olan ıhlamur, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı kullanılan en etkili doğal yöntemlerden birisidir. Ihlamur, saç ve cilt sağlığında, yumuşayan yaprakları cilt lekelerini gidermeye yardımcı olurken sindirim sisteminin de dostudur. Peki ıhlamur nedir, ıhlamur neye iyi gelir? Grip ve nezlenin baş iyileştiricisi, sağlığa yararları saymakla bitirilemeyen ıhlamurun faydaları nelerdir?
IHLAMUR NEDİR?
◾ Ihlamurun literatürdeki adı Tilia'dır. Tilia yani ıhlamurun boyu 20 veya 30 m'ye kadar ulaşabilir. Büyüklüğü ise 5-10 cm arasında değişen yaprakları genellikle kalp şeklinde ve çarpık, kenarları dişli ve uzun saplıdır. Ihlamur, sarkık çiçek demetleri sarımsı bir renge ve karakteristik de bir kokuya sahiptir.
◾ Ihlamur ağaç, ağaççık ya da çalı formda 40 farklı türü bulunan, hoş kokulu çiçeklere ait bir bitki türünü oluşturur. Yüksek boylu, kalp biçimli yaprakları ile sarı renkli çiçekler açan ıhlamur ağacı, halk arasında en çok bilinen ve tüketilen bir bitki türüdür.
KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZ ŞİFASI
◾ Kış aylarının vazgeçilmez doğal şifa kaynağı olan ıhlamur, birçok hastalığa karşı oldukça etkilidir. Soğuk kış günlerinin gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren ıhlamur, soğuk algınlığına iyi geldiği ile bilinir ve ailelerin hastalıklara karşı ilk tercih ettiği doğal ürünlerden bir tanesidir.
◾ İçeriğinde bulunan antioksidan ve rahatlatıcı bileşenler ile ıhlamur, hastalıklara koruma sağlar ve stresi azaltır. Bu nedenle de ıhlamur, kış aylarında en çok satılan ve en çok tüketilen doğal ürünlerdendir.
◾ Peki neden kış aylarının vazgeçilmezidir ıhlamur?
Ihlamur, içerisinde bulunan ekstraktlardan dolayı yoğun koku oluşturur ve bu oldukça faydalıdır. Ihlamur, kış aylarında soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara çok iyi gelir. Çocuk, yetişkin, yaşlı demeden herkesin kullanımına uygun bir bitki olduğundan dolayı bitki türlerinin içerisinde en fazla ıhlamur tercih edilmektedir.
◾ Ihlamur iki çeşide ayrılır; yaprak ıhlamur ve çiçek ıhlamur. Çiçek ıhlamurun içeriğinde daha fazla ekstraktlı yağlar olduğu için daha fazla tercih edilmesi önerilir.
IHLAMUR NASIL TÜKETİLİR?
◾ Ihlamur tüketirken de günde 3 bardağı geçmemesi özellikle önemlidir. 3 bardağı geçen ıhlamur, kişide su kaybına yol açarak ishale sebep olabilmektedir.
◾ Ihlamur, sıcak tüketilir. Hatta insan vücudundan toksin ve ağır kimyasalları attığı için sıcak tüketilmesini uzmanlar özellikle önermektedir.
◾ Ihlamur 5 dakika demlenip süzüldükten sonra ılık veya sıcak bir şekilde tüketilebilir. Bununla birlikte, ılık tüketmek isteyenler bal ile içebilir.
◾ Ihlamur çayı günde kaç bardak içilmeli? Ihlamur çayını yatmadan 1 saat önce tüketmek uykuya dalmayı kolaylaştırır. Günde 2 fincan ıhlamur tüketilebilir. Aşırı tüketimi sağlık sorunlarına neden olabileceğinden 3 fincandan fazla tüketilmemesi önerilmektedir.