Kış aylarının doğal şifa kaynağı: Ihlamur

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IHLAMUR NEDİR?

◾ Ihlamurun literatürdeki adı Tilia'dır. Tilia yani ıhlamurun boyu 20 veya 30 m'ye kadar ulaşabilir. Büyüklüğü ise 5-10 cm arasında değişen yaprakları genellikle kalp şeklinde ve çarpık, kenarları dişli ve uzun saplıdır. Ihlamur, sarkık çiçek demetleri sarımsı bir renge ve karakteristik de bir kokuya sahiptir.

◾ Ihlamur ağaç, ağaççık ya da çalı formda 40 farklı türü bulunan, hoş kokulu çiçeklere ait bir bitki türünü oluşturur. Yüksek boylu, kalp biçimli yaprakları ile sarı renkli çiçekler açan ıhlamur ağacı, halk arasında en çok bilinen ve tüketilen bir bitki türüdür.