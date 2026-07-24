Eşyalarımız bizim hakkımızda ne söyler? Minimalizm & Maximalizm

1 /9 Sanat Dünyasının İki Zıt Kutbu















🎈Sanat ve tasarım dünyası tarih boyunca birbirine zıt akımların rekabetiyle şekillendi. Bu çatışmanın en bariz örneklerinden biri de sadeleşmeyi savunan minimalizm ile onun tam karşısında duran maksimalizm arasındaki estetik savaşı. #cccc00 cc6666

🎈Son zamanların en popüler akımlarından biri şüphesiz minimalizm. Minimalizm, "daha az daha çoktur" (less is more) ilkesiyle bizi hayatımızdaki nesne ve renk gibi her türlü kalabalıktan arındırmayı hedefliyor. Felsefesini "çok, çoktur" (more is more) sloganıyla özetleyen maksimalizm ise bu anlayışa tepki olarak doğdu.

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