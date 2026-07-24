Samokov’da Osmanlı mirası cami: Bayraklı

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◾ Osmanlı hükümranlığı altında beş asırdan fazla geçiren Balkanlar, İslam topraklarının en gözde parçalarından biri olmuştu. Bölgeye göreve giden pek çok memur bu topraklara hizmet etmiş, İslamlaşmanın hızlanmasını sağlamıştı.

🔎 Balkanlar'da Osmanlılar

Osmanlı'nın Balkanlara geçişi, Bizans'ın iç karışıklıklar yaşadığı; Sırp İmparatorluğu'nun zayıfladığı, Macaristan ve Venedik'in yayılma politikası güttüğü bir döneme rastlar. Osmanlı, bu devletlere karşı bölgede mücadele etmiş; Balkanlarda gerçekleştirdiği fetihlerin ardından iskân politikası ile bu coğrafyada hâkimiyetini sürdürmüştür. Osmanlı'nın Bizans'ın ardından gerçekleştirdiği adaletli idare biçimi, gayrimüslimlere sağladığı güvence, İslami anlamda gönül çelme politikası ve dini eğitim sağlayacak kurumları inşa etmesi, Balkanlarda İslam'ı yaygınlaştıran unsurlardır.

◾ Öyle ki külliyeler, camiler, medreseler başta olmak üzere halka hizmet eden yapılar her türlü yıkıma ve engellemeye rağmen günümüzde de Balkan ülkelerinde varlığını sürdürmekte.

TÜRK KÜLTÜRÜYLE HARMANLANAN BALKAN EDEBİYATI