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Rasim Özdenören'in edebiyata bakışı: Ruhun Malzemeleri

Yazdığı öyküler kadar ortaya koyduğu düşünceler ile de Müslüman düşünce yapısını besleyen önemli isimlerden olan Rasim Özdenören, ele aldığı konulara getirdiği muhtelif bakış açıları ile öne çıkar. "Yedi Güzel Adam" içerisinde öykü ile tebarüz eden Özdenören, esasında Orwell'den çeviri yapabilecek denli yabancı dil bilgisini haiz, sanat camiasındaki hemen her meseleye dair okuma yapmış önemli bir entelektüeldir. Özdenören'in sanat ve düşünceye dair meseleleri barındıran "Ruhun Malzemeleri" adlı eserini sizler için inceleyerek alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 15.04.2022 08:24 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:55
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Rasim Özdenören kimdir?

1940 Kahramanmaraş doğumlu Rasim Özdenören, yazdığı öyküler ve ortaya koyduğu fikirler ile edebiyat tarihimize adını kazımış önemli bir isimdir. Yedi Güzel Adam'ın öykücüsü olan yazar, Mavera dergisinin kurucu ekibindendir.

◾ Özdenören'in şöhreti öykü alanında olur. Özdenören öyküleri, milletimizin ahvalini ortaya koyan, derli toplu birer vesikadır. Toplumsal gerçekçiliği ve ruha dokunan meseleleri bilhassa öykülerinde işleyen yazar, bu hassasiyetleri sebebiyle okurlar tarafından çok sevilir.

7 güzel adamın çıkardığı Mavera dergisinin kuruluş hikayesi

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Düşüncenin hasadı: Ruhun Malzemeleri

Edebi ve düşünsel eserlerinde birey üzerinden toplumsal çıkarımlara ulaşan Özdenören, bu yönü ile insanın evvela kendisini sorgulaması gerektiğini hatırlatan bir uyarıcı gibidir. Özdenören'in eserlerinde daima bir sorgulama ve içe dönme teması vardır.

◾ Usta yazar "Ruhun Malzemeleri" adlı eserinde edebi ve toplumsal meselelere dair kelam etmeyi sürdürüyor. Öykü, roman, deneme gibi türlerin arkasındaki ve tarihi meselelerine dikkat çeken Özdenören, müstesna kalemi ve kuvvetli dili ile okuru düşünmeye davet ediyor.

Rasim Özdenören'in öykü anlayışı nasıldı?

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"Eserden tat almak, onu anlamak demektir."

Rasim Özdenören

Rasim Özdenören'den yazarlara tavsiyeler

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"Sadece yazıp çizmek insanı sorumluluktan kurtarır mı?"

Rasim Özdenören

Sorgulayan bir edebi kalem: Rasim Özdenören

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"Roman bir savaş alanıdır, oysa hikâye düello sahnesidir."

Rasim Özdenören

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