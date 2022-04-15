Rasim Özdenören'in edebiyata bakışı: Ruhun Malzemeleri

Düşüncenin hasadı: Ruhun Malzemeleri

◾ Edebi ve düşünsel eserlerinde birey üzerinden toplumsal çıkarımlara ulaşan Özdenören, bu yönü ile insanın evvela kendisini sorgulaması gerektiğini hatırlatan bir uyarıcı gibidir. Özdenören'in eserlerinde daima bir sorgulama ve içe dönme teması vardır.

◾ Usta yazar "Ruhun Malzemeleri" adlı eserinde edebi ve toplumsal meselelere dair kelam etmeyi sürdürüyor. Öykü, roman, deneme gibi türlerin arkasındaki ve tarihi meselelerine dikkat çeken Özdenören, müstesna kalemi ve kuvvetli dili ile okuru düşünmeye davet ediyor.

Rasim Özdenören'in öykü anlayışı nasıldı?