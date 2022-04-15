Rasim Özdenören'in edebiyata bakışı: Ruhun Malzemeleri

Yazdığı öyküler kadar ortaya koyduğu düşünceler ile de Müslüman düşünce yapısını besleyen önemli isimlerden olan Rasim Özdenören, ele aldığı konulara getirdiği muhtelif bakış açıları ile öne çıkar. "Yedi Güzel Adam" içerisinde öykü ile tebarüz eden Özdenören, esasında Orwell'den çeviri yapabilecek denli yabancı dil bilgisini haiz, sanat camiasındaki hemen her meseleye dair okuma yapmış önemli bir entelektüeldir. Özdenören'in sanat ve düşünceye dair meseleleri barındıran "Ruhun Malzemeleri" adlı eserini sizler için inceleyerek alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 15.04.2022
08:24
Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
09:55