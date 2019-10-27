Rasim Özdenören'den mutlaka okumanız gereken kitaplar

Hz. Muhammed, insanlığı şereflendirdiği ilk andan itibaren, etkisi her Müslümanın son nefesini verdiği âna kadar devam eden bir dünya, hayat biçimini ortaya koymuştur. O, bazılarının gördüğü gibi Kur'ân'ı insanlığa aktaran bir "postacı" değildir. Kendi hayatı ile, Kur'ân'ın tarif ettiği insanın nasıl yaşaması gerektiğini ortaya koymuştur. Onun söz ve davranışları, İslâm'ı en doğru şekilde yaşamak isteyen insanlar için nesillerdir rehber niteliğindedir. Türk fikir hayatının müstesna isimlerinden Rasim Özdenören bu eserinde, herhangi bir sisteme bağlı kalmaksızın okuduğu Hadis-i Şeriflerden yola çıkarak, kendi dünyasındaki karşılıkları okurlarla paylaşıyor. Okuduğu Hadis-i Şeriflerin tamamının, aslında aynı anlamı bütünleyen devasa bir yapbozun parçaları olduğunu düşünen Özdenören'in, bu çalışmasıyla adeta modern bir "Kırk Hadis Şerhi" yapmış kabul edilebilir.

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