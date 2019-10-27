Rasim Özdenören'den mutlaka okumanız gereken kitaplar
Rasim Özdenören, düşünce dünyamıza fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle ışık tutan bir mütefekkir ve yazardır. Özellikle de öykü alanındaki başarılı ürünleriyle edebiyatımızda önemli bir yer edinen Özdenören, çağımızın önemli sorunlarını işleyerek onlara çözüm bulmaya çalışır. Bu sorunlardan biri de insanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada 'Müslümanca düşünme'nin imkan ve yönteminin ne olduğudur. İşte "Yedi Güzel Adam"ın beşincisi Özdenören'den mutlaka okumanız gereken kitaplar…
Giriş Tarihi: 27.10.2019
11:30
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
08:57
Hadislerin Işığında Hz. Muhammed
Hz. Muhammed, insanlığı şereflendirdiği ilk andan itibaren, etkisi her Müslümanın son nefesini verdiği âna kadar devam eden bir dünya, hayat biçimini ortaya koymuştur. O, bazılarının gördüğü gibi Kur'ân'ı insanlığa aktaran bir "postacı" değildir. Kendi hayatı ile, Kur'ân'ın tarif ettiği insanın nasıl yaşaması gerektiğini ortaya koymuştur. Onun söz ve davranışları, İslâm'ı en doğru şekilde yaşamak isteyen insanlar için nesillerdir rehber niteliğindedir. Türk fikir hayatının müstesna isimlerinden Rasim Özdenören bu eserinde, herhangi bir sisteme bağlı kalmaksızın okuduğu Hadis-i Şeriflerden yola çıkarak, kendi dünyasındaki karşılıkları okurlarla paylaşıyor. Okuduğu Hadis-i Şeriflerin tamamının, aslında aynı anlamı bütünleyen devasa bir yapbozun parçaları olduğunu düşünen Özdenören'in, bu çalışmasıyla adeta modern bir "Kırk Hadis Şerhi" yapmış kabul edilebilir.
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Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler
İnsanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada "Müslümanca düşünme"nin imkan ve yöntemi nedir? İslam konusunda yeterli "malumat"a sahip olmak, Müslümanca düşünmek için yeter mi? İslam'ın özü ve bütünüyle kaynaştırılamayan bilginin, düşünme etkinliğini oryantalist bakış açısına mahkum etmesi kaçınılmaz olmayacak mı? Edebiyat ve özellikle öykü alanındaki başarılı ürünleriyle de tanınan Rasim Özdenören'in klasikleşmiş eseri sizleri bekliyor.
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Rasim Özdenören Ansızın Yola Çıkmak adı altında topladığı öykülerinde, olayları esrarengiz bir atmosfer içinde şekillendirmiş görünüyor. Okuyucu öykülerin binası içinde dolaşırken zihnindeki zaman ve mekan kategorilerinin yeniden şekillendiği duygusuna kapılabilir bu yüzden. Öykülerdeki kurgulama tekniğiyle yazar okuyucuya düş ve düşünce alışkanlıklarını aşma konusunda yardımcı olmak istiyor gibi. Okuyucusunun durağan bir ortak duyum kalıbının içinde hapsolmasına rıza göstermediği anlaşılan yazar, "öte" duygusunun gerçekliğini kanıtlamak istemekte adeta. Hayatı ölümle, fiziği metafizikle, gündelik olanı düşünsel olanla ve nihayet dünyevi olanı kutsal ile irtibatlandırma ihtiyacını duyumsatan öyküler bunlar...
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İnsanımızın paramparça dünyasına bir ışık gibi akıyor Rasim Özdenören... Denize Açılan Kapı'da, anlamın kendisi hayatın bütün güçleriyle karşılaşıyor, karışıyor, kıvamını buluyor. Yazar, denize kavuşmak isteyen ırmaklar gibi kendi çalkantısının içinde debelenip duran insanları 'vuslat kapısı'nda karşılıyor...
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Türk hikayeciliğinin yaşayan büyük isimlerinden Rasim Özdenören'in yeni kitabı Uyumsuzlar, büyük ustanın son dönemde yazdığı öykülerin yanı sıra, yıllar önce yazılıp bir kenarda kalmış ve yayınlanmamış bazı öykülerini de içeriyor. Özdenören'in benzersiz üslubuyla insan hallerini, aşkı ve uyumsuzları anlattığı öyküler, edebiyatımızı bir adım daha ileriye taşıyor.
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