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Vahyin Işığında Dua Ayetleri

Yayınlanma Tarihi: 14.11.2026 12:04
Betul Yalçın betul.yalcin@fikriyat.com.tr Editör

Kur'an-ı Kerim'de yer alan dualar, bizlere Rabbimize nasıl yönelmemiz ve O'ndan neler istememiz gerektiğini öğreten en güzel rehberlerdir. Peygamberlerin ve salih kulların en zorlu anlarında, sevinçlerinde veya yakarışlarında dillerinden dökülen bu ayetler; hem gönüllere şifa hem de hayata ışık tutar. Bu duaları iniş sebepleriyle birlikte okumak, ayetlerin ruhunu anlamamıza ve kendi dualarımıza yön vermemize yardımcı olacaktır.

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Âl-i İmrân Suresi, 38. Ayet: (Hz. Zekeriya'nın Hayırlı Evlat Duası)
Âl-i İmrân Suresi, 38. Ayet: Hz. Zekeriya’nın Hayırlı Evlat Duası

"Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin."

🔹 Âl-i İmrân Suresi, 38. Ayet 🔹


🔸 Hz. Zekeriya, mabette himayesi altına aldığı Hz. Meryem'in yanına her girdiğinde onun yanında yazın kış meyveleri, kışın ise yaz meyveleri bulurdu. Bu rızkın nereden geldiğini sorduğunda Hz. Meryem'den "Allah katındandır" cevabını alınca, doğa kanunlarının üstünde her şeye gücü yeten Rabbine yöneldi. Kendisinin yaşı çok ilerlemiş, eşi de kısır olmasına rağmen kendisinden sonra dinini ve davasını sürdürecek hayırlı bir evlat (Hz. Yahya'yı) istemek için bu duayı etti.

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A'râf Suresi, 126. Ayet: (Sabır ve Müslüman Olarak Ölme)
A’râf Suresi, 126. Ayet: Sabır ve Müslüman Olarak Ölme

"Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al."

🔹 A'râf Suresi, 126. Ayet 🔹

🔸 Hz. Musa'nın asasının yılana dönüşüp kendi yaptıkları illüzyonları yuttuğunu gören Mısırlı sihirbazlar, bunun bir büyü değil ilahi bir mucize olduğunu anlayarak derhal secdeye kapanıp iman ettiler. Buna çok öfkelenen Firavun, onların ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesip hurma dallarına asmakla tehdit edince, sihirbazlar bu ağır işkenceye dayanabilmek ve imanla ölebilmek için Allah'a bu duayla sığındılar.

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Yûnus Suresi, 85-86. Ayetler: (Tevekkül ve Zalimlerden Korunma)
Yûnus Suresi, 85-86. Ayetler: Tevekkül ve Zalimlerden Korunma

"Rabbimiz! Bizi o zalim kavmin fitnesine (zulüm ve işkencesine) uğratma. Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar."

🔹 Yûnus Suresi, 85-86. Ayetler 🔹


🔸 Mısır'da Firavun ve çevresinin ağır kölelik sistemi ve zulmü altında ezilen İsrailoğulları, Firavun'un korkusundan açıkça imanlarını yaşayamıyor ve çaresizlik hissediyorlardı. Hz. Musa onlara sadece Allah'a güvenip dayanmalarını (tevekkül etmelerini) öğütleyince, kavmi de zalimlerin işkenceleri yüzünden dinlerinden dönme tehlikesine (fitneye) düşmemek için bu duayı okudu.

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Hûd Suresi, 47. Ayet: (Hz. Nuh'un Bilgisizlikten Korunma Duası)
Hûd Suresi, 47. Ayet: Hz. Nuh’un Bilgisizlikten Korunma Duası

"Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum."

🔹Hûd Suresi, 47. Ayet 🔹


🔸 Büyük tufan sırasında sular yükselirken Hz. Nuh, gemiye binmeyi reddedip dağa sığınan oğlu Kenan'ın boğulduğunu görünce babalık şefkatiyle "Rabbim, oğlum benim ailemdendir, senin vaadin de haktır" diyerek onu kurtarması için Allah'a yakardı. Allah, inancı ve ameli bozuk olduğu için onun artık ailesinden sayılmayacağını bildirip Hz. Nuh'u uyarınca, Hz. Nuh hatasını anlayarak bilgisizce talepte bulunmaktan tövbe edip bu duayı etti.

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Yûsuf Suresi, 101. Ayet: (Dünya ve Ahiret Dostluğu)
Yûsuf Suresi, 101. Ayet: Dünya ve Ahiret Dostluğu

"Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat."

🔹 Yûsuf Suresi, 101. Ayet 🔹


🔸 Kardeşleri tarafından kuyuya atılan, köle olarak satılan ve yıllarca haksız yere zindanda yatan Hz. Yusuf, sonunda Mısır'ın hazinelerinin başına geçip vezir oldu. Yıllar süren hasretin ardından anne, baba ve kardeşlerine kavuşup rüyası gerçekleşince, elde ettiği bu büyük dünya makamına aldanmayıp tüm nimetlerin sahibine şükretmek ve son nefesini imanla vermek için bu duayı yaptı.

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