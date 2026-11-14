Vahyin Işığında Dua Ayetleri

4 /24 Hûd Suresi, 47. Ayet: (Hz. Nuh'un Bilgisizlikten Korunma Duası)















"Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum."

🔹Hûd Suresi, 47. Ayet 🔹



🔸 Büyük tufan sırasında sular yükselirken Hz. Nuh, gemiye binmeyi reddedip dağa sığınan oğlu Kenan'ın boğulduğunu görünce babalık şefkatiyle "Rabbim, oğlum benim ailemdendir, senin vaadin de haktır" diyerek onu kurtarması için Allah'a yakardı. Allah, inancı ve ameli bozuk olduğu için onun artık ailesinden sayılmayacağını bildirip Hz. Nuh'u uyarınca, Hz. Nuh hatasını anlayarak bilgisizce talepte bulunmaktan tövbe edip bu duayı etti.