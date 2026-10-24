Kuran Nasıl Sırpçaya Çevrildi?

1 /10 Kur'an çevirilerinde titizlik ve hassasiyet: Mihailo Ljubibratić'in tarihi rolü















◼ Kur'an-ı Kerim'in farklı dillere aktarılması, tarih boyunca hem dini hem de edebi açıdan büyük bir titizlik gerektirmiştir. Kutsal metinlerin özüne sadık kalmak ve ilahi mesajı doğru aksettirmek, çevirmenler için son derece hassas bir görevdir.

◼ Gayrimüslim araştırmacıların veya siyasi hedefleri olan kişilerin Kur'an çevirilerine yaklaşımı ile Müslümanların yaklaşımı arasındaki farklar günümüze kadar tartışılagelmiştir. Tam da bu tartışmaların ortasında, 19. yüzyıl Balkanlar tarihinde özel bir yere sahip olan Mihailo Mićo Ljubibratić, Kur'an'ın tamamını Sırpçaya (ve bölgedeki ortak dil yapısına) kazandıran ilk isim olarak öne çıkmaktadır.

İlahi hitabın özü: Kur'an'ın ana temaları