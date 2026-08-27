Bir Sürgün Hikayesi: Kara Ayaklar

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◼ Kamuoyundaki yaygın algının aksine Kara Ayakların tamamı büyük malikanelere ve dev çiftliklere sahip aristokratlar veya zengin sömürgecilerden oluşmuyordu. Topluluğun önemli bir kısmını Avrupa'daki sefaletten kaçıp gelen işçiler, küçük esnaflar, memurlar ve zanaatkarlar oluşturmaktaydı.

◼ Ancak ekonomik durumları ne olursa olsun, en yoksul Kara Ayak bile sömürge sisteminin sağladığı hukuki ve siyasi koruma zırhı sayesinde yerli Müslüman çoğunluktan her zaman daha ayrıcalıklı bir konumdaydı.