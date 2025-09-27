İçinizdeki çocukla barışın

1 /10













🔸 Doğuyoruz ve büyüyoruz; evrenin bir düzeni ve bir kader olarak. İlk sözcüklerimize, ilk adımımıza ve ilk ağlayışımıza şahit oluyor anne ve babamız. İlk mutlu olduğumuz, gülümsediğimiz ana ve ilk karne heyecanımıza tanıklık ediyorlar.

🔸 Zaman bir sır gibi işliyor bizim için. Dünya yabancı ve bir o kadar karmaşık bir denklem içinde. Kimi zaman korkuyor kimi zaman endişeleniyoruz, elimizden yine ebeveynlerimiz tutuyor, şanslıysak.

Gri Kaya Yöntemi ile Narsist İnsanlardan Korunmak