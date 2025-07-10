Duygusal dayanıklılık nedir? Nasıl artırılır?

1 /10 Duygusal dayanıklılık nedir?













◾ Yaşadığımız yüzyıl içinde birçok insan kendini, yetenekli ve dayanıklı olarak nitelendirmekten hoşlanmakta. Çünkü güçlü durabilmek, dirayetli insan olmak her bireyin gururunu okşar.

◾ Fakat bazen ne kadar güçlü olduğumuzu düşünsek de bu pek böyle olmaz. Diğer insanların yardımına ihtiyacımız olduğunu gösteren olaylar peşi sıra ortaya çıkar.