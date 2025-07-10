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Duygusal dayanıklılık nedir? Nasıl artırılır?

Yayınlanma Tarihi: 10.07.2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2025 14:44

Bu hayatta yalnızca bir birey olarak değil, toplumun bir parçası olarak da varız. Elbette bunun hem pozitif hem de negatif getirileri olabiliyor. Örneğin; duygusal dayanıklılığa sahip bir birey değilsek hayatta karşılaştığımız her zorluk bizlere birer psikolojik veya fiziksel rahatsızlık olarak döner. Duygusal esnekliğe sahip kişilerse zor durumlarda umutsuzluğa kapılmaz, şikayet etmez, yaşanan zorluklardan bir anlam çıkartmaya çalışır, çözüm üretir. İşte, bu nedenle "Duygusal veya diğer adıyla Psikolojik Dayanıklılık" kazanımına sahip olmamız gerekir. Peki, Duygusal dayanıklılık nasıl kazanılır ve nasıl artırılır?

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Duygusal dayanıklılık nedir?
Duygusal dayanıklılık nedir?

◾ Yaşadığımız yüzyıl içinde birçok insan kendini, yetenekli ve dayanıklı olarak nitelendirmekten hoşlanmakta. Çünkü güçlü durabilmek, dirayetli insan olmak her bireyin gururunu okşar.

◾ Fakat bazen ne kadar güçlü olduğumuzu düşünsek de bu pek böyle olmaz. Diğer insanların yardımına ihtiyacımız olduğunu gösteren olaylar peşi sıra ortaya çıkar.

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Resilience nedir?
Resilience nedir?

◾ Çevremizdeki bireylerin bir kısmı zihinsel ve duygusal manada sıkışmış hissederken bazıları da yaşadıkları bu zorlu süreci çok daha kolay atlatmakta.

◾ Bunun sebebi şüphesiz, resilience adı verilen duygusal dayanıklılık. Stresli hallere ve krizlere uyum sağlama ve kolay alışmaya duygusal dayanıklılık adı verilmekte.

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Duygusal dayanıklılık
Duygusal dayanıklılık

◾ Yüksek düzeyde duygusal dayanıklılığa sahip bireyler, maruz kaldıkları zorluklarla daha sağlıklı bir şekilde baş ederler. Tam tersi durumda olanlar ise karşılaştıkları güçlüklerle mücadele ederken tamamen stres batağına saplanırlar.

◾ Peki, duygusal dayanıklılık neden önemlidir? Önce bunu cevaplayalım.

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Duygusal dayanıklılık nasıl artılır?
Duygusal dayanıklılık nasıl artılır?

Duygusal dayanıklılığı olmayan bireyler günlük yaşamdaki güçlüklere yenik düşer. Kişi, sorunlarla başa çıkamadığı için sinirlenir çoğu zamanda kendini suçlar bu da öz güvenini zedelemesine sebebiyet verir.

◾ Bu durum yalnızca kişinin kendisini etkilemez, çevresindeki insanlar da bundan nasiplenir. Sosyal hayatta olumsuz geri dönüşlere neden olan bu durum, iş hayatına da negatif anlamda yansır.

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Duygusal dayanıklılığın etkileri
Duygusal dayanıklılığın etkileri

◾ İş hayatında nelerle karşılaşılacağı kestirilemez. Bu nedenle stres yönetiminde, engelleri aşmada ve değişimlere ayak uydurma hususunda sağlam bir dayanıklılığa gereksinim duyarız.

Duygusal dayanıklılık, profesyonel yaşamınızda bilinçli kararlar almanızı sağlar. Bu noktada şunu söylemeliyiz ki duygusal dayanıklılık, bireyin başarısını etkiler ve ciddi anlamda artırır.

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