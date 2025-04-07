Konfor alanı nedir? Konfor alanından çıkmak neden zor?
Dünyada milyonlarca insan sırf konfor alanından çıkmak istemediği için birbirinden kötü muamelelere maruz kalıyor. İş yerinde mobbing görüyor ama orası onun "konfor alanı", toksik arkadaşları var ama onlar çevresi... Bunlar, katlanmak istemediğimiz ama alışkın olduğumuz ortamdan çıkmak istemeyişimizden kaynaklı. İnsanlar; konfor alanından çıkmak, yeni deneyimler yaşamak, risk almak ve kendini zorlamak istemediği için sevmedikleri hayatlar yaşıyor. Peki, konfor alanımızdan nasıl çıkabiliriz?
◼ "Konfor alanı" kalıbı günlük hayatta artık sıkça karşımıza çıkıyor. Peki, nedir bu konfor alanı? Psikoloji literatüründe konfor alanı, bireyde kendisini rahat hissettiği ve alıştığı düzenin devam ettiği ortam olarak tanımlanır.
◼ Kendi iç dünyamıza baktığımızda konfor alanına ihtiyacımız olduğunu ve belki de buna bağımlı olduğumuzu fark edebiliriz. İşte, bundan ötürü "konfor alanı"nı detaylı bir şekilde anlatalım.
◼ Kişilerin konfor alanına sığınmalarının en büyük sebebi, güvende hissetmek istemeleridir. Konfor alanları, sağladığı huzurlu ortamla bireyler için güvenli bir liman gibidir.
◼ Ancak bu güvenli liman, karşılaştığımız fırsatlara yüz çevirmemize neden olabilir. Çünkü bir kişinin alıştığı ortamdan (bu ev, iş, okul olabilir) uzaklaşması pek de kolay değildir.
◼ İşte, düşünülenin aksine bu alan, her daim mutlu ve huzurlu hissedilen bir ortam olmayabilir. Kimi zaman kişiler, yaşamlarını daha az riskle sürdürdüklerine inandıkları alanları inşa ederler.
◼ Yani kısacası konfor alanı; tanıdık ve bilindik ve tehlikesizdir. Bireyler alıştıkları bu alanlar dışında nelerle karşılaşacaklarını bilmedikleri için konfor alanlarını bırakmak istemezler.
◼ Konfor alanına ihtiyaç duymamızın arkasında farklı nedenler yatmakta. Bireylerde evvela, yukarıda bahsettiğimiz güven probleminden ötürü "konfor alanına" sığınma durumu mevcuttur.
◼ Buna bağlı olarak kişiler eğer konfor alanlarından uzak kalırlarsa yoğun bir stres, depresyon ve kaygı haliyle karşılaşırlar. Bireylerin yaşadıkları yoğun stres hali ise yine psikolojik olarak farklı hastalıklara sebebiyet verebilir.
◼ Bireylerin konfor alanında olmak istemesinin bir diğer sebebi ise "her şeyin kişinin kontrolünde" olmasıdır. Birey, bilindik bir çevre olduğu için ekstra kontrol gereksinimi hissetmez.
◼ Bu yüzden alışık olduğu ortamın dışına çıkmak istemez. Kişinin; toksik olduğunu bildiği arkadaş çevresinden kopamaması, iş yerinde mobbing gördüğü halde istifa edememesi, eğitim gördüğü okuldaki arkadaşları tarafından şiddete maruz kaldığı halde ayrılamaması genelde bundan mütevellittir.