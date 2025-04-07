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Konfor alanı nedir? Konfor alanından çıkmak neden zor?

Yayınlanma Tarihi: Nisan 07, 2025 16:46 Güncelleme Tarihi: Nisan 07, 2025 16:46

Dünyada milyonlarca insan sırf konfor alanından çıkmak istemediği için birbirinden kötü muamelelere maruz kalıyor. İş yerinde mobbing görüyor ama orası onun "konfor alanı", toksik arkadaşları var ama onlar çevresi... Bunlar, katlanmak istemediğimiz ama alışkın olduğumuz ortamdan çıkmak istemeyişimizden kaynaklı. İnsanlar; konfor alanından çıkmak, yeni deneyimler yaşamak, risk almak ve kendini zorlamak istemediği için sevmedikleri hayatlar yaşıyor. Peki, konfor alanımızdan nasıl çıkabiliriz?

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KONFOR ALANI NEDİR?
KONFOR ALANI NEDİR?

"Konfor alanı" kalıbı günlük hayatta artık sıkça karşımıza çıkıyor. Peki, nedir bu konfor alanı? Psikoloji literatüründe konfor alanı, bireyde kendisini rahat hissettiği ve alıştığı düzenin devam ettiği ortam olarak tanımlanır.

◼ Kendi iç dünyamıza baktığımızda konfor alanına ihtiyacımız olduğunu ve belki de buna bağımlı olduğumuzu fark edebiliriz. İşte, bundan ötürü "konfor alanı"nı detaylı bir şekilde anlatalım.

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GÜVENLİ BİR LİMAN
GÜVENLİ BİR LİMAN

◼ Kişilerin konfor alanına sığınmalarının en büyük sebebi, güvende hissetmek istemeleridir. Konfor alanları, sağladığı huzurlu ortamla bireyler için güvenli bir liman gibidir.

◼ Ancak bu güvenli liman, karşılaştığımız fırsatlara yüz çevirmemize neden olabilir. Çünkü bir kişinin alıştığı ortamdan (bu ev, iş, okul olabilir) uzaklaşması pek de kolay değildir.

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KONFOR ALANI TANIDIKTIR
KONFOR ALANI TANIDIKTIR

◼ İşte, düşünülenin aksine bu alan, her daim mutlu ve huzurlu hissedilen bir ortam olmayabilir. Kimi zaman kişiler, yaşamlarını daha az riskle sürdürdüklerine inandıkları alanları inşa ederler.

◼ Yani kısacası konfor alanı; tanıdık ve bilindik ve tehlikesizdir. Bireyler alıştıkları bu alanlar dışında nelerle karşılaşacaklarını bilmedikleri için konfor alanlarını bırakmak istemezler.

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KONFOR ALANINA NİÇİN İHTİYAÇ DUYARIZ?
KONFOR ALANINA NİÇİN İHTİYAÇ DUYARIZ?

◼ Konfor alanına ihtiyaç duymamızın arkasında farklı nedenler yatmakta. Bireylerde evvela, yukarıda bahsettiğimiz güven probleminden ötürü "konfor alanına" sığınma durumu mevcuttur.

◼ Buna bağlı olarak kişiler eğer konfor alanlarından uzak kalırlarsa yoğun bir stres, depresyon ve kaygı haliyle karşılaşırlar. Bireylerin yaşadıkları yoğun stres hali ise yine psikolojik olarak farklı hastalıklara sebebiyet verebilir.

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KONFOR ALANINDAN ÇIKMAMAK NEDEN TEHLİKELİDİR?
KONFOR ALANINDAN ÇIKMAMAK NEDEN TEHLİKELİDİR?

◼ Bireylerin konfor alanında olmak istemesinin bir diğer sebebi ise "her şeyin kişinin kontrolünde" olmasıdır. Birey, bilindik bir çevre olduğu için ekstra kontrol gereksinimi hissetmez.

◼ Bu yüzden alışık olduğu ortamın dışına çıkmak istemez. Kişinin; toksik olduğunu bildiği arkadaş çevresinden kopamaması, iş yerinde mobbing gördüğü halde istifa edememesi, eğitim gördüğü okuldaki arkadaşları tarafından şiddete maruz kaldığı halde ayrılamaması genelde bundan mütevellittir.

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