Konfor alanı nedir? Konfor alanından çıkmak neden zor?

3 /10 KONFOR ALANI TANIDIKTIR













◼ İşte, düşünülenin aksine bu alan, her daim mutlu ve huzurlu hissedilen bir ortam olmayabilir. Kimi zaman kişiler, yaşamlarını daha az riskle sürdürdüklerine inandıkları alanları inşa ederler.

◼ Yani kısacası konfor alanı; tanıdık ve bilindik ve tehlikesizdir. Bireyler alıştıkları bu alanlar dışında nelerle karşılaşacaklarını bilmedikleri için konfor alanlarını bırakmak istemezler.