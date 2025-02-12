Değersizlik duygusu ile baş etmek
Değersizlik duygusu, insanların günlük hayatta çok sık karşılaştığı bir durumdur. Bu bazen katlanılamaz bir hal aldığında kişi buhrana kapılır. Kişiyi, önce psikolojik olarak etkiler ardından çeşitli sağlık problemlerinin doğmasına neden olur. Zamanla evrilen değersizlik duygusu, kişiyi özgüven eksikliği yaşayan bireye dönüştürür. Peki değersizlik duygusunun belirtileri ve sebepleri nedir? Değersizlik duygusu nasıl aşılır?
◻ Kişi, dünyada var olduğu günden itibaren pek çok şey talep edebilir. Ama bir şey var ki o, bazen bütün hayatını karartır veyahut aydınlatır. Bu, değerdir. Kişi değerli hissettiği kadar var olduğuna ikna olur.
◻ Eğer birey; çevresi, arkadaşları ve sevdikleri tarafından kabul görmez, yok sayılırsa derin bir değersizlik hissine kapılabilir. İşte bu da kişinin hayatını tümüyle karartır.
◻ Tabi birçok birey bu ölçüye göre yaşamıyor. Ancak insanların büyük bir kısmının değersiz hissettiği anlar olmuştur. Değersizlik duygusu, çok doğal ve herkesin hayatı boyunca mutlaka bir kez de olsa yaşadığı bir durumdur.
◻ Bu olay kişinin hayatında sürekli ve baskın hal almaya başladıysa, hem psikolojik hem de duygusal sağlığını olumsuz manada etkileyebilmektedir.
◻ Değersizlik duygusu, kişinin öz saygını yitirmesine yol açar. İnsan, kendine karşı olan inancını kaybetmeye başladığında olumsuz düşüncelerin tesiri altında kalır.
◻ Kendini değersiz hisseden insan aynı zamanda güvensiz de hisseder. Kişi, güven konusunda sıkıntılar yaşamaya başladığında sosyal ortamlara girmekten kaçınır.
◻ Değersizlik hissi depresyon, sosyal fobi, öz saygı eksikliği, özgüven eksikliği, kişisel bakımı ihmal etme, intihar girişimleri gibi sorunlara sebep olmaktadır.
◻ Değersizlik duygusunu hisseden bireyler yukarıda saydığımız rahatsızlıklara kapılabilir. Kendilerini, hayatta bir hedefleri yokmuş gibi hissederler. Bu hedefsizlik ise bireylerin hayat kalitelerinin düşmesine, yaşamdan zevk almalarına engel olmaktadır.
◻ Değersizlik hissi, her bireyde çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkar. Kendini değersiz hisseden bireylerin sergilediği davranışların en belirgini, kendisi ile ilgili olumsuz düşüncelere kapılmasıdır.
◻ Değersizlik hissi, birçok bireyde farklı şekilde kendini göstermektedir. Peki, kendini değersiz hisseden kişiler hangi davranışları sergiler?