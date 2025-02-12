Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Psikoloji Değersizlik duygusu ile baş etmek

Değersizlik duygusu ile baş etmek

Yayınlanma Tarihi: Şubat 12, 2025 16:47 Güncelleme Tarihi: Şubat 12, 2025 17:11

Değersizlik duygusu, insanların günlük hayatta çok sık karşılaştığı bir durumdur. Bu bazen katlanılamaz bir hal aldığında kişi buhrana kapılır. Kişiyi, önce psikolojik olarak etkiler ardından çeşitli sağlık problemlerinin doğmasına neden olur. Zamanla evrilen değersizlik duygusu, kişiyi özgüven eksikliği yaşayan bireye dönüştürür. Peki değersizlik duygusunun belirtileri ve sebepleri nedir? Değersizlik duygusu nasıl aşılır?

1/10

◻ Kişi, dünyada var olduğu günden itibaren pek çok şey talep edebilir. Ama bir şey var ki o, bazen bütün hayatını karartır veyahut aydınlatır. Bu, değerdir. Kişi değerli hissettiği kadar var olduğuna ikna olur.

◻ Eğer birey; çevresi, arkadaşları ve sevdikleri tarafından kabul görmez, yok sayılırsa derin bir değersizlik hissine kapılabilir. İşte bu da kişinin hayatını tümüyle karartır.

Gizli Narsisizm nedir?

2/10

◻ Tabi birçok birey bu ölçüye göre yaşamıyor. Ancak insanların büyük bir kısmının değersiz hissettiği anlar olmuştur. Değersizlik duygusu, çok doğal ve herkesin hayatı boyunca mutlaka bir kez de olsa yaşadığı bir durumdur.

◻ Bu olay kişinin hayatında sürekli ve baskın hal almaya başladıysa, hem psikolojik hem de duygusal sağlığını olumsuz manada etkileyebilmektedir.

3/10

Değersizlik duygusu, kişinin öz saygını yitirmesine yol açar. İnsan, kendine karşı olan inancını kaybetmeye başladığında olumsuz düşüncelerin tesiri altında kalır.

◻ Kendini değersiz hisseden insan aynı zamanda güvensiz de hisseder. Kişi, güven konusunda sıkıntılar yaşamaya başladığında sosyal ortamlara girmekten kaçınır.

Manipülasyonla baş etme yöntemleri

4/10

Değersizlik hissi depresyon, sosyal fobi, öz saygı eksikliği, özgüven eksikliği, kişisel bakımı ihmal etme, intihar girişimleri gibi sorunlara sebep olmaktadır.

◻ Değersizlik duygusunu hisseden bireyler yukarıda saydığımız rahatsızlıklara kapılabilir. Kendilerini, hayatta bir hedefleri yokmuş gibi hissederler. Bu hedefsizlik ise bireylerin hayat kalitelerinin düşmesine, yaşamdan zevk almalarına engel olmaktadır.

5/10

Değersizlik hissi, her bireyde çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkar. Kendini değersiz hisseden bireylerin sergilediği davranışların en belirgini, kendisi ile ilgili olumsuz düşüncelere kapılmasıdır.

◻ Değersizlik hissi, birçok bireyde farklı şekilde kendini göstermektedir. Peki, kendini değersiz hisseden kişiler hangi davranışları sergiler?

Negatif insanlara maruz kalmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Değersizlik duygusu ile baş etmek

Değersizlik duygusu ile baş etmek

Hâris el-Muhâsibî’nin müminlere öğütleri

Hâris el-Muhâsibî'nin müminlere öğütleri

Sadeliğin azameti Molla Cami

Sadeliğin azameti Molla Cami

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kaleminden Hep Aynı Boşluk

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleminden "Hep Aynı Boşluk"

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TÜBİTAK depremle mücadelede aktif destek sağlamaya devam ediyor

TÜBİTAK depremle mücadelede aktif destek sağlamaya devam ediyor

Erzurum’da deprem bölgesine destek için hayır çarşısı açıldı

Erzurum'da deprem bölgesine destek için "hayır çarşısı" açıldı