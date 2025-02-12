Değersizlik duygusu ile baş etmek

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◻ Kişi, dünyada var olduğu günden itibaren pek çok şey talep edebilir. Ama bir şey var ki o, bazen bütün hayatını karartır veyahut aydınlatır. Bu, değerdir. Kişi değerli hissettiği kadar var olduğuna ikna olur.

◻ Eğer birey; çevresi, arkadaşları ve sevdikleri tarafından kabul görmez, yok sayılırsa derin bir değersizlik hissine kapılabilir. İşte bu da kişinin hayatını tümüyle karartır.

Gizli Narsisizm nedir?