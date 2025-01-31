Gizli Narsisizm nedir?

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◾ Bireyin kendine değer vermesi ve bu doğrultuda hareket etmesi çok tâbi bir durumdur fakat bunda aşırılığa kaçıldığında, narsisizm adı verilen bir kişilik bozukluğuna dönüşebiliyor.

◾ Kişi her ortamda kendini, ihtiyaçlarını diğerlerinden üstün görüyor ve insanların zaten onun ihtiyaçlarını gidermek için var olduğunu düşünüyorsa orada ciddi bir kişilik bozukluğu var demektir.