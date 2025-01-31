Gizli Narsisizm nedir?
Narsisizm kendi içinde; klasik narsistler ve gizli narsistler olarak ikiye ayrılır. İki tür arasında benzerlikler bulunsa da hareket noktaları farklıdır. Klasik narsistler her şeyi alenen yaparken gizli narsistler bunu "çaktırmada, el altından" yaparlar. Gizli narsistleri anlatmadan önce hepimizin yaygın olarak tanıdığı klasik narsistleri ve özelliklerini açıklayarak bu ikisi arasındaki farklı inceleyelim.
◾ Bireyin kendine değer vermesi ve bu doğrultuda hareket etmesi çok tâbi bir durumdur fakat bunda aşırılığa kaçıldığında, narsisizm adı verilen bir kişilik bozukluğuna dönüşebiliyor.
◾ Kişi her ortamda kendini, ihtiyaçlarını diğerlerinden üstün görüyor ve insanların zaten onun ihtiyaçlarını gidermek için var olduğunu düşünüyorsa orada ciddi bir kişilik bozukluğu var demektir.
◾ Narsist insanların birincil özelliği karşı tarafı ustaca manipüle etmesidir. Gizli narsistleri anlatmadan evvel hepimizin yaygın olarak tanıdığı klasik narsistleri ve özelliklerini açıklayarak bu ikisi arasındaki farklı inceleyelim.
◾ Öncelikle klasik narsistler kendisinin diğer insanlardan üstün görürken gizli narsistler ise güçlü olduğunu belli etmeden yapar ve karşı tarafı manipüle eder.
◾ Klasik narsist bireyler asla kusurlu olduğunu kabul etmez, bu durum gizli narsistler de tam tersidir. Girdikleri her ortamda kusurlarından bahsedebilirler ve bunu bile isteye yaparlar.
◾ Çünkü karşı tarafın kendilerine, "sen öyle değilsin, böylesin, senin kusurların yok" gibi cümleler kuracağını çok iyi bilirler. Tabiri caizse kendilerini isteyerek ezdirirler. Bunu her alanda yapabilirler örneğin; "Benim kaşımda şu var, boyum da kısa" gibi kendileri eleştirirken karşı taraftan bunun aksini söylemelerini isterler.
Manipülasyonla baş etme yöntemleri
◾ Gizli narsist tanısı konulmuş insanlar, yardıma muhtaç birilerini gördüklerinde "yardım ellerini" uzatırlar fakat bu yardımın altında mutlaka kendilerince bir çıkarları vardır.
◾ Bu tarz insanlar yardımsever, empati kurabilen bir kişiliğe bürünürler. Ama altında pek de iyi niyet barındırmazlar. Çünkü bu davranışlar onların dışarıdan "gayet iyi bir insan olarak" gözükmelerini sağlar.
◾ Gizli narsistlerin olduklarında farklı görünme çabasına girmelerindeki en büyük sebep, karşı taraftan övgü ve onay almaktır. Klasik narsistler yardım etmeyerek övgü almaya çalışırken gizli narsistler de durum tam tersidir.
◾ Narsist tanısı olan bireyler normal şartlarda "istenilen şeyleri" yapmayıp her zaman aksini yapma eğilimindedir ancak "gizli narsistler" ise karşı tarafın istediği işleri yapar. Şöyle bir detay vardır, bu zaten kendisinin istediği bir şeydir.