Negatif insanlara maruz kalmak

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◼ Bir saat on dakika gibi gelirken bir gün bile sanki bir saat gibi gelebilir. Fakat enerjisinin iyi gelmediğini düşündüğünüz ve aynı zamanda hissettiğiniz birileri varsa bir dakika, bir saat fark etmez asırlar gibi gelir.

◼ Sizi hayattan soğutan bu insan tiplemeleri ansızın sizin etrafınızda belirir ve adeta bir kara delik gibi ruhi durumunuzu yerle bir eder. İşte bu insanlara dikkat etmeniz gerekir.