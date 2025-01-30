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Negatif insanlara maruz kalmak

Yayınlanma Tarihi: Ocak 30, 2025 17:38

Hayatımız ve yaşadığımız ortamlar türlü türlü insanlarla çevrilmiş durumda. Kimileriyle vakit geçirmeyi çok severken bir başkasıyla geçirdiğimiz vakit olandan çok daha uzun geliyor. Bunun nedeni insanlardaki negatif ve pozitif enerjiler. Negatif insanlara maruz kalmak bizde pek çok probleme de neden olmakta. Peki, bu insanları nasıl tanıyacağız?

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◼ Hayatımızın birçok yerinde birbirinden farklı insanlarla yolumuz kesişiyor. Kimisi arkadaşımız kimisi abimiz, kardeşimiz kimisi de iş arkadaşımız oluyor.

◼ Kişiden kişiye değişen bu çeşitlilik bizleri farklı ruh hallerine sürükleyebiliyor. Evde, sokak, iş yerinde her yerde var olan çeşitli türden insan tipi hayatımızın dengesini bozabiliyor.

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◼ Dengemizi derinden sarsan bu insan tiplerinden kendimizi korumanın yollarını öğrenmemiz şart. Bunu öğrenmek için de öncelikle enerjimizi sömüren bu insan tiplerinin tam tanımını bilmek.

◼ Çevremizde her insan bize bilgisiyle, duygusuyla, enerjisiyle bir şeyler katar. O insanlarla zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız bile.

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Bir saat on dakika gibi gelirken bir gün bile sanki bir saat gibi gelebilir. Fakat enerjisinin iyi gelmediğini düşündüğünüz ve aynı zamanda hissettiğiniz birileri varsa bir dakika, bir saat fark etmez asırlar gibi gelir.

◼ Sizi hayattan soğutan bu insan tiplemeleri ansızın sizin etrafınızda belirir ve adeta bir kara delik gibi ruhi durumunuzu yerle bir eder. İşte bu insanlara dikkat etmeniz gerekir.

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◼ Sizi negatiflik girdabına sürükleyen bu insan tiplemeleri dilinden "keşke, olmaz, ama, fakat" kelimeleri düşmez. Evet, birçoğunuzun aklında birkaç sima canlanmıştır.

◼ Negatif insanların en belirgin özelliği sürekli şikayet etmeleridir. Onlar için yağmur yağsa suç, güneş açsa yakar. Etraflarında rastgele gördükleri bir nesne bile şikayet nedeni olur.

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◼ Her şeyin en iyisini, en doğrusu genelde onlar bilir ve genelde hep haklıdırlar. Karşısındaki insanlar onlara göre hep yanlış düşünüyor, yanlış hareket ediyordur.

◼ Bu şekilde düşündükleri için çevresindeki insanlara kendi fikir ve görüşlerini empoze etmeye çalışırlar. Bu onların hayat felsefesidir. Herkes onlar gibi düşünmeli ve onlar gibi hareket etmelidir.

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