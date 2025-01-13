Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Psikoloji Düşünüp durma davranışı “Ruminasyon”

Düşünüp durma davranışı “Ruminasyon”

Yayınlanma Tarihi: Ocak 13, 2025 13:42 Güncelleme Tarihi: Ocak 13, 2025 16:00

Düşünme eylemi hayatın sürekliliği için vazgeçilmez bir eylemdir. Fakat düşünme dengesi aşıldığında kendinizi günlerce, haftalarca belki aylarca aynı düşüncenin içinde düşünüp dururken bulabilirsiniz. Bu durum insanı depresif bir eylemsizlik haline ulaştırır. Sizlere düşünüp durma eylemi olan ruminasyonu ve ruminasyonun tedavi yöntemlerini kavramsallaştırarak hazırladık.

1/10
Ruminasyon Nedir?
Ruminasyon Nedir?

RUMİNASYON NEDİR?

Ruminasyon, kişinin zihninin içinde dönüp duran ve sürekli tekrar eden olumsuz düşüncelerdir. Ruminasyon, düşüncelerin tekrarlayıcı bir şekilde zihinde dönüp durmasıdır ve içerisinde şunları barındırır:

Örtük davranış

Zihinsel geviş getirme (Latince; Rumen kökünden)

Düşüncelerin tekrarlayıcı bir şekilde zihinde dönüp durması

"Neden?", "Keşke"

Senaryolar üretmek-kara kara düşünmek, muhakeme etmek-zihinde tartmak

Ruminasayo halinde düşünce vardır eylem yoktur ve düşünce otomatik olarak gelir ama düşünce ile ne yapacağını kişi kendisi seçer.

2/10

Geçmişi düşünmek her zaman verimsiz değildir. Geçmişi düşünmenin ayırt edici özelliği bağlamı, işlevi, süresi ve sıklığı ile ilişkilidir.

◽ Aşırı kaygılı ve korumacı ebeveynlerle büyümek, duygusal ihmale maruz kalmak, duygunun kabul görmediği bir aile ortamında büyümek ve travmatik deneyimlere maruz kalmak insana geçmiş düşünceleri düşünüp durmaya hapsedebilir.

3/10
RUMİNASYON KAVRAMSAL HARİTASI
RUMİNASYON KAVRAMSAL HARİTASI

  • "…. Oldu, ne yapmalıyım?"
  • Geçmişten ders çıkarma
  • Çözüm arama ve üretme
  • Geçmişin şimdiki ana etkilerini ve şimdiki anda yapılabilecekleri tartma
  • Eyleme geçme

  • "Ya ….. olursa"
  • "Keşke … olmasaydı"
  • "Neden …… olsun?"
  • Olumsuz düşünceye yapışıp kalma
  • Kafaya takma
  • Geçmişi değiştirme isteği
  • Eyleme geçmede isteksizlik

4/10
DAVRANIŞ
DAVRANIŞ

◽ 1. AÇIK DAVRANIŞ

*Açık davranış, gözlemlenebilir davranıştır.

◽ 2. ÖRTÜK DAVRANIŞ

*Örtük davranış; içsel olaylar, duygu ve düşünceler'dir.

Örtük davranış

Örtük davranışı dışarıdan bakan bir kişi fark edemez. Bu davranışa yalnızca deneyimlerinin ifadesi ile ulaşılabilir. Örtük davranış dediğimiz davranış tipi, içsel eylemlerimizdir.

5/10
Ruminasyon bedelleri
Ruminasyon bedelleri

DÜŞÜNÜP DURMANIN BEDELLERİ NEDİR?

◽ Eylemden uzaklaştırır, pasif hale getirir.

◽ Fiziksel-ruhsal problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar veya var olan fiziksel-ruhsal problemlerin sürmesine sebep olur.

◽ An ile teması zayıftır.

◽ Olumsuz deneyimin etkisi ve beraberinde getirdiği çaresizlik, yetersizlik, değersizlik gibi olumsuz düşünce eve duygular artar; olumlu düşünce ve duygular azalır veya yok olur.

◽ Yaşamdan keyif almayı engeller.

◽ Aile, arkadaş, iş ilişkilerine zarar verir.

◽ Problemlerin çözümüne dair yanlış algılara sebep olur.

◽ Problemlerin çoğunlukla çözümlemeyecek kısmına odaklanmaya ve enerjiyi onun üzerinde harcamaya sebep olur.

◽ Problemleri ortadan kaldıracak davranışlara ayrılacak enerjiyi tüketir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Linç Kültürü: Sanal Öfke Gerçek midir?

Linç Kültürü: Sanal Öfke Gerçek midir?

Şam’ın 1310 yıllık simgesi: Emeviyye Camii

Şam'ın 1310 yıllık simgesi: Emeviyye Camii

Düşünüp durma davranışı Ruminasyon

Düşünüp durma davranışı “Ruminasyon”

İsmail Güleç’in Anlatımıyla Mızraklı İlmihal I Klasikler

İsmail Güleç'in Anlatımıyla Mızraklı İlmihal I Klasikler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Ateşten Tsunami

Ateşten Tsunami

İlk yerli ve milli gözetim radarı test süreçlerinden başarıyla geçti

İlk yerli ve milli gözetim radarı test süreçlerinden başarıyla geçti

Sezai Karakoç’un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Sezai Karakoç'un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri