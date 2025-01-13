Düşünüp durma davranışı “Ruminasyon”
Düşünme eylemi hayatın sürekliliği için vazgeçilmez bir eylemdir. Fakat düşünme dengesi aşıldığında kendinizi günlerce, haftalarca belki aylarca aynı düşüncenin içinde düşünüp dururken bulabilirsiniz. Bu durum insanı depresif bir eylemsizlik haline ulaştırır. Sizlere düşünüp durma eylemi olan ruminasyonu ve ruminasyonun tedavi yöntemlerini kavramsallaştırarak hazırladık.
◽ RUMİNASYON NEDİR?
Ruminasyon, kişinin zihninin içinde dönüp duran ve sürekli tekrar eden olumsuz düşüncelerdir. Ruminasyon, düşüncelerin tekrarlayıcı bir şekilde zihinde dönüp durmasıdır ve içerisinde şunları barındırır:
↪ Örtük davranış
↪ Zihinsel geviş getirme (Latince; Rumen kökünden)
↪ Düşüncelerin tekrarlayıcı bir şekilde zihinde dönüp durması
↪ "Neden?", "Keşke"
↪ Senaryolar üretmek-kara kara düşünmek, muhakeme etmek-zihinde tartmak
Ruminasayo halinde düşünce vardır eylem yoktur ve düşünce otomatik olarak gelir ama düşünce ile ne yapacağını kişi kendisi seçer.
◽ Geçmişi düşünmek her zaman verimsiz değildir. Geçmişi düşünmenin ayırt edici özelliği bağlamı, işlevi, süresi ve sıklığı ile ilişkilidir.
◽ Aşırı kaygılı ve korumacı ebeveynlerle büyümek, duygusal ihmale maruz kalmak, duygunun kabul görmediği bir aile ortamında büyümek ve travmatik deneyimlere maruz kalmak insana geçmiş düşünceleri düşünüp durmaya hapsedebilir.
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- "…. Oldu, ne yapmalıyım?"
- Geçmişten ders çıkarma
- Çözüm arama ve üretme
- Geçmişin şimdiki ana etkilerini ve şimdiki anda yapılabilecekleri tartma
- Eyleme geçme
❌
- "Ya ….. olursa"
- "Keşke … olmasaydı"
- "Neden …… olsun?"
- Olumsuz düşünceye yapışıp kalma
- Kafaya takma
- Geçmişi değiştirme isteği
- Eyleme geçmede isteksizlik
◽ 1. AÇIK DAVRANIŞ
*Açık davranış, gözlemlenebilir davranıştır.
◽ 2. ÖRTÜK DAVRANIŞ
*Örtük davranış; içsel olaylar, duygu ve düşünceler'dir.
Örtük davranış
Örtük davranışı dışarıdan bakan bir kişi fark edemez. Bu davranışa yalnızca deneyimlerinin ifadesi ile ulaşılabilir. Örtük davranış dediğimiz davranış tipi, içsel eylemlerimizdir.
DÜŞÜNÜP DURMANIN BEDELLERİ NEDİR?
◽ Eylemden uzaklaştırır, pasif hale getirir.
◽ Fiziksel-ruhsal problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar veya var olan fiziksel-ruhsal problemlerin sürmesine sebep olur.
◽ An ile teması zayıftır.
◽ Olumsuz deneyimin etkisi ve beraberinde getirdiği çaresizlik, yetersizlik, değersizlik gibi olumsuz düşünce eve duygular artar; olumlu düşünce ve duygular azalır veya yok olur.
◽ Yaşamdan keyif almayı engeller.
◽ Aile, arkadaş, iş ilişkilerine zarar verir.
◽ Problemlerin çözümüne dair yanlış algılara sebep olur.
◽ Problemlerin çoğunlukla çözümlemeyecek kısmına odaklanmaya ve enerjiyi onun üzerinde harcamaya sebep olur.
◽ Problemleri ortadan kaldıracak davranışlara ayrılacak enerjiyi tüketir.