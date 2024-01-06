Çocuğun motivasyonunda ve hedef belirlemesinde ailenin rolü

◾ Motivasyon, dışsal ve içsel motivasyon olarak ikiye ayrılır.

İçsel motivasyon nedir?

◾ Bireyin, kendi isteği ile harekete geçerek çalışmasıdır. Bilgiyi kendi isteği ile öğrenen kişiler, daha iyi öğrenir ve başarmak için daha büyük çaba gösterir.

İçsel motivasyon nasıl oluşur?

◾ Çocukların bir işi bitirdiklerinde, başarıya ulaştıklarında yaşadıkları yeterlilik duygusu, onları daha zor ve ileri seviyedeki işleri denemek için motive eder.