Çocuğun motivasyonunda ve hedef belirlemesinde ailenin rolü
Bir işe başlamak için bizi onu yapmaya iten bir güç olmalıdır. Bu güç, motivasyon (güdülenme) olarak adlandırılır. Motivasyon, kimi zaman bir ihtiyaç gibi hissettiğimiz içsel nedenlerle kimi zamansa dışarıdan alacağımız bir ödül beklentisiyle bizi eyleme geçmeye iter. Motivasyon hedeflerimizle de ilişkilidir. Hedeflerimizi doğru parametreleri göz önünde bulundurarak oluşturduğumuzda genellikle motive olamama gibi bir sorunla karşılaşmayız.
Giriş Tarihi: 06.01.2024
09:41
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
10:25
◾ Motivasyon,
İnsan günlük hayatında yapacağı tüm eylemler için insanı harekete geçiren güçtür. ihtiyaç duyar. Motivasyon diğer adıyla güdülenme, belirli şeylere duyulan motive olmaya ihtiyaç ile başlar.
◾ Bir ihtiyaç meydana geldiğinde
onu karşılama isteği de belirir. Kişi, bu şekilde uyarılarak ihtiyacına yönelik farklı davranışlarda bulunur. Motivasyon, bireyin yaptığı işi yapmasını düzenli, verimli ve istekli sağlar.
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◾ Motivasyon,
dışsal ve içsel motivasyon olarak ikiye ayrılır.
İçsel motivasyon nedir?
◾ Bireyin,
ile harekete geçerek çalışmasıdır. Bilgiyi kendi isteği ile öğrenen kişiler, daha iyi öğrenir ve başarmak için kendi isteği daha büyük çaba gösterir.
İçsel motivasyon nasıl oluşur?
◾ Çocukların bir işi bitirdiklerinde, başarıya ulaştıklarında yaşadıkları
onları yeterlilik duygusu, daha zor ve ileri seviyedeki işleri denemek için motive eder.
◾ Çocuğun gelişim yönünde attığı her adım, onun
arttırır. Bu noktada ebeveynlerin yetkinliğini ve öz güvenini de cesaretlendirici olmaları gerekir.
◾ Çocuklar için süreç odaklı bir
gelişim ve öğrenme sağlamayı amaçlamak oldukça önemlidir. Aileler çocuğu bir sonraki basamağa geçmesi yönünde destekleyerek içsel motivasyonlarına katkı sağlayabilir.
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◾
, çocuklar için çok önemlidir ve onların Başarmışlık hissi içsel motivasyonunu destekler. Yetkin hissetmek; içsel motivasyonu destekleyen bir ödül gibi görülebilir.
Dışsal motivasyon nedir?
◾ Bir işin ya da görevin yapılması sonucunda elde edilecek
ödüller aracılığıyla oluşturulan motivasyondur. Kişinin bir işi yapmak için dışarıdan bir uyarana ihtiyaç duyduğu durumlarda ortaya çıkar.
◾ Çocuğun gelişim sürecinin önemli adımlarından biri de
Çocuklar ebeveynlerinden ayrı bir kişi olduklarını algıladıkları andan itibaren kendilerine çeşitli hedefler koyarlar. hedef belirlemedir.
◾ Yaşamın ilk yıllarında bu hedefler,
net olarak belirli olmasa da çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Çocuğun hedef belirleme becerisi kazanmasında büyük önem taşır. ebeveynlerin tutumu
Yaşamda Dengeli Olmanın Önemi