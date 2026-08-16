Yaşamda dengeli olmanın önemi
Bir toplumun mutlu olabilmesi ölçülü ve dengeli olabilmesi ile mümkündür. Dengeli toplum inancında, ibadetinde, bütün tutum ve davranışlarında dürüst ve adil kalmayı amaçlayan sağduyulu insanlardan oluşur. Saydığımız erdemleri de bireyler toplumun yapı taşı olan ailede öğrenir. Sizin için yaşamda dengeli olmanın önemini hem psikolojik hem de sosyal açıdan ele aldık.
🔹 Hayatta her şey belli bir denge içinde ilerler. Denge kendisiyle birlikte uyumu da getirir.
🔹 Dengesizliğin olduğu yerde sağlıklı bir uyumdan söz edilemez. Dengesizliğe yalnızca ayak uyduranlar vardır. Bu insanlar, kendilerinden ödün vererek yanlış bir durumu farkında olmadan destekleyen kişilerdir.
🔹 Dengeli ve sağlıklı ilişkiler kuran kişiler neşeli ve huzurlu bir hayat yaşarlar. Dengeli bir psikolojiye sahip olmak için birkaç psikolojik faktör gereklidir.
🔹 Bunlardan biri sosyal becerilerdir. Aile, arkadaş ilişkileri ve romantik ilişkiler insana empati ve şefkati öğretir. Bu tür ilişkilerde öncelik olarak samimiyet, duygusal esneklik ve hoşgörü şiar edinildiğinde denge de sağlanmış olur.
🔹 Bir toplumun mutlu olabilmesi ölçülü ve dengeli olması ile mümkündür. Ölçülü ve dengeli olmak Kur'an-ı Kerim'de birçok şekilde ele alınmıştır. Allah (CC), Kur'an-ı Kerim'de insanlar arasında oluşan sorunların ve düzensizliklerin nedeninin ölçüde ve dengede meydana gelen sapmalardan kaynaklandığını bildirir.
🔹 Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi'nin 16 ile 19. ayetlerinde ölçülü ve dengeli olmak insanlara şu şekilde tavsiye edilmiştir:
"Lokmân, "Sevgili oğlum" (dedi), "Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir, O her şeyden haberdardır."16 "Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir."17 "Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, ortalıkta çalım satarak yürüme; unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez."18 "Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme; çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır."
Lokman Suresi'nin tesfirini okumak için tıklayınız.
🔹 Dengeli toplum inancında, ibadetinde, bütün tutum ve davranışlarında dürüst ve adil kalmayı amaçlayan; sağduyulu, ölçülü, merhametli ve uyumlu kişilerden meydana gelir.
🔹 Yüce Allah (CC) Rahmân suresi, 8-9. ayetlerde şöyle buyurur:
"... O, dengeyi koydu, sakın dengeyi bozmayın. Adaletle hareket edin ve ölçüyü bozmayın."
Rahmân suresi, 8-9. ayetlerin tefsiri: İnsanın evrendeki dengeyi koruma sorumluluğunda temel ilke adalet olmakla beraber, bu soyut kavramın somut hayat olaylarına yansıtılması da sözü edilen dengenin korunmasında bir dikkat ve özeni gerektirir. Beşerî ilişkiler bakımından bunun adı "hakkaniyet"tir.
🔹 Ölçülü olmanın en güzel örneğini bizlere peygamberler göstermiş; çevrelerine ölçülü olmayı tavsiye etmişlerdir.
🔹 Kur'an ahlakıyla ahlaklanan Peygamber Efendimiz (SAV) dünya ve ahiret dengesini gözettiği bir yaşam anlayışı benimsemiştir.
Abdullah İbni Mesûd'dan (RA) rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV) şu sözü üç kez tekrarlamıştır:
"Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk oldular."
(Müslim, İlim 7)