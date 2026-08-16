Yaşamda dengeli olmanın önemi

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🔹 Bir toplumun mutlu olabilmesi ölçülü ve dengeli olması ile mümkündür. Ölçülü ve dengeli olmak Kur'an-ı Kerim'de birçok şekilde ele alınmıştır. Allah (CC), Kur'an-ı Kerim'de insanlar arasında oluşan sorunların ve düzensizliklerin nedeninin ölçüde ve dengede meydana gelen sapmalardan kaynaklandığını bildirir.

🔹 Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi'nin 16 ile 19. ayetlerinde ölçülü ve dengeli olmak insanlara şu şekilde tavsiye edilmiştir:

"Lokmân, "Sevgili oğlum" (dedi), "Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir, O her şeyden haberdardır."16 "Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir."17 "Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, ortalıkta çalım satarak yürüme; unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez."18 "Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme; çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır."

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ALLAH'A (CC) KULLUĞUN NİŞANESİ: CÖMERTLİK