Allah'a (CC) kulluğun nişanesi: Cömertlik

"Mallarını Allah yolunda harcayanların misâli, yedi başak bitiren ve her başakta yüz dâne bulunan bir tek tohumun hâli gibidir. Allah, dilediğine kat kat fazlasını da verir. Çünkü Allah, lutfu pek geniş olan ve her şeyi hakkıyla bilendir."

(Bakara 261. Ayet)

Bakara Suresi 261. Ayet Tefsiri: İbadet maksadıyla yapılacak olan infak ve tasadduk insanların takdir ve beğenisini kazanmak için değil Allah rızâsı için yapılacaktır. İnfakın arkasından başa kakma ve incitme gibi davranışlar gelmeyecektir. Verilen para veya mal kötüsü değil iyisi olacaktır.

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"Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar yok mu, işte onlar Rableri yanında hakettikleri mükâfatı göreceklerdir. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir."

(Bakara 272. Ayet)

Bakara Suresi 272. Ayet Tesfiri: Hikmetin mânalarından biri de "ilâhî irşad ve hidayet" idi. Bu büyük lutuf Allah'ın elindedir; peygamber de olsa, hiçbir kulun başkalarına hidayet lutfetme imkânı yoktur.

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"Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe erişemezsiniz. Küçük büyük her ne verirseniz, Allah onu kesinlikle bilir."

(Âl-i İmran 92. Ayet)

Âl-i İmran 92. Ayet Tesfiri: Kur'ân-ı Kerîm'in en geniş kapsamlı kavramlarından olan birr, "Allah'a karşı saygılı olma" anlamına gelen takvâ kelimesiyle paralel ve ona yakın bir mâna ifade etmekte, günah anlamına gelen ism ve kötülük anlamına gelen fücûrun karşıtı olarak kullanılmaktadır.

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