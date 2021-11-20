Hoşgörü hakkında ayet ve hadisler
Yüce dinimiz İslam; güzel ahlak ve ibadetler üzerine kuruludur. Müminlerin yaptıkları her güzel eylem ahlaki gelişimlerini sağladığı gibi toplumsal bütünlüğe de katkı sunar. Müslüman hoşgörü ahlakı üzerinedir. Güler yüzlü, geçim ehli ve sakindir. Kızdığı zaman nefsi değil Allah (CC) için kızandır. İslam'ın hoşgörü anlayışı sayesinde Müslümanlar yüz yıllar boyunca dünyaya adalet ve merhamet dağıttı. Peki, Kur'an'ı Kerim'de geçen hoşgörü ayetleri nedir? Efendimiz (SAV) hoşgörü hakkında ne söyler? Hoşgörü hakkında ayet ve hadisler…
Giriş Tarihi: 20.11.2021
23:39
Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
23:43
📌 İnsanlar yaradılış hasebiyle nezaket ve samimi eylemlere yakınlık duyar. Birbirlerine ilgi göstermeleri Müslümanları birbirine kenetlenmiş bir duvara benzetir. Ashab-ı Kiram ve tabiin nesli birbirlerine gösterdikleri yakın alaka ve samimiyet sayesinde Müslümanlığın geniş halk kitlelerine ulaşmasına vesile olmuşlardır. Resul-i Ekrem Efendimiz de (SAV) insanlara ilgi göstererek onları dinlemiştir.
Edep ile ilgili 20 hadis-i şerif
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Yumuşak davranma, affetme ve hoşgörü Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de sıkça geçer. Yüce Allah (CC) Âl-i İmrân suresinde, ifadeleri ile Efendimize (SAV) ilahi metodu göstermiştir. "Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlanma dile…"
(Âl-i İmrân, 159)
(x) Âl-i İmrân suresi 159 . ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
Âl-i İmrân suresi 159. Ayet tefsiri
"Kaba ve katı kalpli bir kimse –başka bazı erdemlere sahip olsa da– muhataplarında nefret uyandırır; insanlar böyle bir kimseyi dinlemek istemezler veya onun arkadaşlığına katlanamazlar. İslâm gibi evrensel bir mesaj getiren, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan (Enbiyâ 21/107) ve yüce bir ahlâk üzere bulunduğu bildirilen (Kalem 68/4) bir Peygamber'in bu kötü vasıfları taşıması düşünülemez."
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Cömertlik hakkındaki ayet ve hadisler
📌 Resul-i Ekrem (SAV) sadece insanlığa değil tüm varlığa şefkat ve merhamet ile muamele etmiş, her işinde kolaylaştırıcı olma yönünde davranmıştır. Nitekim Yüce Allah (CC) Fussilet suresinde bulunan,
ayet-i kerimesi ile Peygamber Efendimize (SAV) insanlara iyi davranmasını, ondan ümmetine ilgi ve alana göstermesini istemiştir. "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin kiseninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş!"
(Fussilet, 34)
(x) Fussilet suresi 34. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
Fussilet suresi 34. Ayet tefsiri
"Zemahşerî, kötülüğün en güzel davranışla savılmasını şöyle açıklar: "Biri sana kötülük ettiğinde onu affetmen bir iyiliktir; ama bundan da iyi olanı, onun sana yaptığı kötülüğe iyilikle karşılık vermendir..."
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Tevbe ayetleri
📌 Müslüman, ilkeleri gereği herkese karşı hoşgörü sahibi ve bağışlayıcıdır. Allah Teâlâ Âl-i İmrân suresinde müminleri, "
diye vasfetmiştir. Onlar (takvâ sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever."
(ÂI-i İmrân Suresi 134. ayet)
(x) Âl-i İmrân suresi 134. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
Âl-i İmrân suresi 134. Ayet tefsiri
"Bu vasıflar, ancak ihtirasları ve bencil duyguları karşısında hürriyetine kavuşmuş üstün ruhların erdemleridir. Sözlükte "örtmek" anlamına gelen mağfiret kelimesi, terim olarak "yüce Allah'ın, kulların suç ve günahlarını affetmesi" anlamında kullanılmaktadır. Cennet de sözlükte "bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer" demektir."
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Namazın faziletleri hakkında ayet ve hadisler
📌 İnsanlar farklı renkler ve farklı diller üzerine yaratılmıştır. Bu da kaynaşmaları ve birbirlerini hoş görmeleri için bir rahmet vesilesidir. Yüce Allah (CC) Rum suresinde,
ayeti ile bu mühim hususa dikkat çeker. "O'nun kanıtlarından biri de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır."
(Rum Suresi, 22. ayet)
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Rum Suresi 22. Ayet tefsiri
"Yüce Allah'ın kudretinin kanıtlarına değinilirken göklerin ve yerin yaratılmasının insanların özellikleriyle birlikte zikredilmesi ve ardından da bunda bilenler için ibretler bulunduğunun belirtilmesi, evrenin yaratılmasının insanla anlam kazandığını, insanın da bunları bilmesiyle değerli olduğunu göstermektedir."
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