Hoşgörü hakkında ayet ve hadisler

📌 Resul-i Ekrem (SAV) sadece insanlığa değil tüm varlığa şefkat ve merhamet ile muamele etmiş, her işinde kolaylaştırıcı olma yönünde davranmıştır. Nitekim Yüce Allah (CC) Fussilet suresinde bulunan, "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin kiseninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş!" ayet-i kerimesi ile Peygamber Efendimize (SAV) insanlara iyi davranmasını, ondan ümmetine ilgi ve alana göstermesini istemiştir.

(Fussilet, 34)

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Fussilet suresi 34. Ayet tefsiri

"Zemahşerî, kötülüğün en güzel davranışla savılmasını şöyle açıklar: "Biri sana kötülük ettiğinde onu affetmen bir iyiliktir; ama bundan da iyi olanı, onun sana yaptığı kötülüğe iyilikle karşılık vermendir..."

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