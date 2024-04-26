Yugoslavya'daki gizemli askeri üsse ne oldu?

İnşası tam 20 yıl süren Zeljava Hava Üssü, saniyeler içinde yok edilmişti. Bu üs, Yugoslavya'nın simgelerinden biriydi...

🔹 1945 yılında ABD'nin Japonya'ya attığı Little Boy, tüm dünyayı korkutmuş ve farklı tedbirler aldırmaya zorlamıştı. Bu tedbirlerden biri olarak da Zeljava Hava Üssü inşa edildi. Uzun uğraşlar sonucu inşa edilen bu üs, sadece bir hava üssü değildi.

🔹 İçinde 1000 personelin görev aldığı, 60 savaş uçağının bakımının yapıldığı özel alanlar ve gizli odaların ve çok daha fazlasının bulunduğu bir askeri alandı.

🔹 KLEK kompleksi olarak da bilinen bu üssün yapım maliyeti tam 5 milyar dolar tuttu. Zeljava, askerlere tehlikeli durumlarda 30 gün boyunca dışardan yardım almadan ve kendi kendine yetecek şekilde yaşam imkanı sunuyordu.

🔹 Avrupa'nın en büyük ve en gizli yer altı üslerinden biri kabul edilen Zeljava, yirmi kilotonluk nükleer güce dayanıklı olduğu söylense de 1992 yılında Hırvatistan ve Sırbistan arasında yaşanan savaş sonrası ağır tahribata uğradı.

🔹 Ardından üs, Yugoslav Hükümeti'nce yok edildi. Bunun nedeni Hırvatların üssü ele geçirmesini önlemekti. Milyar dolarlar harcanarak en sağlam, en gizli ve en stratejik şekilde tam 20 yılda inşa edilen üs, saniyeler içinde yok edilmişti.

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Serkan Hervenik

Kamera: Serkan Hervenik

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr