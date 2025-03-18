Çanakkale Savaşları milletimizin göğsünde söndürdüğü büyük bir olay, tarih sayfalarında açılan bir kahramanlık kapısıydı. Binlerce vatan evladı, mabedinin göğsüne namahrem eli değimesin diye toprağa düşmüştü. Bu kahramanlıklardan birisi de araç lastikleri için bir gecede "100 Kaime" yazan Mehmet Muzaffer Bey'e aitti. İşte Çanakkale'den Gazze'ye uzanan bir kahramanlık hikayesi...

📍 İngilizlerin Ruslara yardım götürmek ve Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmak için başlattıkları Çanakkale Savaşları milletimizin göğsünde söndürdüğü büyük bir olay, tarih sayfalarında açılan bir kahramanlık kapısıydı.

📍 Öyle ki aradan bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen Çanakkale Harbi ile ilgili hatıralar hem biz de hem de düşman saflarında hala taze.

📍 Her sene Avustralya ve Yeni Zelandalıların dedelerinin kabirlerini ziyaret etmek için binlerce kilometre aşarak Çanakkale'ye gelmeleri de meseleye uluslararası bir boyut kazandırıyor.

📍 Çanakkale Harbi sadece maddi bir kazanımı değil Anadolu'da 1071 senesinden beri yetişen Müslümanlık itikadını da bertaraf etmeye yönelik büyük çaplı bir saldırıydı.

📍 Yazıcızadelerin şehri, bütün ümmetin salahiyeti için büyük bir sınav vermişti. Bu vesileyle savaş içinde pek çok önemli olay yaşandı, bazı isimler hafızalarımıza bazı isimler de gönüllerimize kazandı. Geriye dönüp bakıldığında bütün bir gönül coğrafyamızın günümüzde Çanakkale'de inzivada olduğunu görmekteyiz.