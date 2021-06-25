Mescid-i Aksa'nın son Osmanlı askeri: Iğdırlı Onbaşı Hasan
Bugün sizlere anlatacağımız hatıra 1972 yılından. Ömrünü Kudüs’e vakfeden bir askerin, Iğdırlı...
Bugün sizlere anlatacağımız hatıra 1972 yılından. Ömrünü Kudüs’e vakfeden bir askerin, Iğdırlı Onbaşı Hasan’ın yarım asra yakın onurlu nöbetini aktaracağız. Bu hatıra, Kudüs’ü sonuna kadar neden savunduğumuzun bir özetidir aslında. "Eski Defterler"in yeni bölümü ile karşınızdayız.
Iğdırlı Onbaşı Hasan ile ilgili haberimizi okumak için tıklayın
Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera - Kurgu: Ahmed Helal
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