İslam sanatında zirve: Selçuklu çinileri

📌 İç ve dış mimarimizin en renkli kolu olan çini, porseleni dünyaya tanıtan Çinlilere ithafen bu şekilde adlandırılmış. Kelime, "Çin işi, Çin'e ait" anlamına gelmekte oysa zihinlerimizdeki çini görüntüleri, anlamıyla hiç uyuşmuyor.

Cami, saray, medrese ve birçok yapıda karşımıza çıkan çininin, kültürümüzün önemli bir parçası olduğunu düşünürüz. Bu düşüncemizde de yanılmış sayılmayız zira sanat tarihçileri çininin Türklere özgü bir sanat olduğunda hem fikir.