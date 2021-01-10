Büyük Selçuklu Devleti nasıl kuruldu? Büyük Selçuklu'nun tarih sahnesine çıkışı...

📌 Samaniler, topraklarını Karahanlılardan korumak için Selçuk Bey'den yardım istedi. Bunun üzerine oğlu Arslan Yabgu'yu gönderdi ve kaybedilen topraklarını geri aldı. Bu durum, beyliğin iki devlet arasındaki mücadelede etkin rol oynayacak, savaşın gidişatını değiştirecek kadar güçlendiğini gösterir . Selçuklular için dönüm noktasını teşkil eden bu durum sayesinde liderlik vasfını kazandı.

📌 Selçuk Bey'in yardımları karşısında Samani Devleti, Buhara yakınlarındaki toprakları Arslan Yabgu ve ona bağlı Oğuzlara verdi. Oğlu Maveraünnehir bölgesine gitse de Selçuk Bey, Cend şehrinde kaldı.

➡Beyliğin ikiye ayrılmasının nedeni, hayvancılıkla geçinen halkın daha geniş topraklara ihtiyaç duymasından kaynaklanıyordu.

Vav Radyo'da yayınlanan "Enderun Sohbetleri" programında kıymetli bilgiler veren Fikriyat yazarı Prof. Dr. İsmail Güleç ile Büyük Selçuklular üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, "Selçuklu tarihi" hakkında nitelikli bir sohbet gerçekleştirdi👇