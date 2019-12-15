Hindistan'ı İslam’la tanıştıran hükümdar: Mahmud Gaznevi
Hindistan'ı İslam’la tanıştıran hükümdar: Mahmud Gaznevi
Hindistan'ı İslam'la tanıştıran Mahmud Gaznevi, tarihte 'Sultan' unvanı verilen ilk kişiydi. Zamanın önemli alimlerinden aldığı derslerle iyi bir öğrenim gördü. Hindistan'a, putperestlerle mücadele ederek Müslümanlığı yaymak için 17 sefer düzenledi. Bu seferleriyle Hindistan'da yüzyıllarca sürecek olan İslam hakimiyetinin temellerini attı; birçok Müslüman alim, edip ve şairin Hindistan'a yerleşmesiyle İslam kültürünün bu bölgeye ulaşmasını sağladı. Doğum yıl dönümünde Mahmud Gaznevi'nin hayatına dair tarihi bilgileri derledik.
Giriş Tarihi: 15.12.2019
09:16
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
09:08
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Mahmud Gaznevi kimdir?
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Mahmud Gaznevi'nin katıldığı savaşlar
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Hindistan'ı İslam’la tanıştırmak için düzenlediği 17 sefer