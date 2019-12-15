Hindistan'ı İslam’la tanıştıran hükümdar: Mahmud Gaznevi

Sultan Mahmud 2 Kasım 971 tarihinde Buhara'da doğdu. Babası Gazneli Hükümdarı *Sebük Tegin, annesi Doğu Afganistan'daki Zâbülistan bölgesinden asil bir prensesti. Bundan dolayı kendisine "Mahmud-ı Zâbulî" de denilir. Gençlik yıllarında devlet idaresinde görev almaya başlayan Gazneli Mahmud iyi bir devlet adamı olarak yetiştirildi. Gerekli dini tahsilini yaptı ve Kur'an'ı ezberledi.

*Gazneliler hanedanının gerçek kurucusu ve ilk hükümdarı. Askerleri tarafından çok sevilen Sebük Tegin, ölümünden sonra Gazneliler arasında "Emîr-i Âdil" lakabıyla anıldı. Çocuklarının yetişmesi için özel bir dikkat gösteren Tegin, başarılı birer hükümdar olmalarını sağlamak maksadıyla onlar için Pendnâme adıyla bir eser kaleme aldı. Başta Ebü'l-Feth el-Büstî olmak üzere dönemin tanınmış şairleri onun için mersiyeler yazdı.